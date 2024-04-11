Олдскульный шутер WRATH: Aeon of Ruin доберётся до консолей в конце апреля

Шутер от первого лица WRATH: Aeon of Ruin выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 25 апреля, сообщили издатели 3D Realms и Fulqrum Publishing, а также разработчик KillPixel.

WRATH: Aeon of Ruin впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Humble Store 22 ноября 2019 года, а полноценный релиз состоялся 27 февраля 2024 года.

Вы Чужестранец. Когда-то вы дрейфовали по Вневременному морю, а теперь оказались на берегу умирающего мира. Из всепоглощающей тьмы появляется фигура в белом, Пастырь своенравных душ, который обременяет вас задачей выследить оставшихся Стражей Старого Света. Вам предстоит отправиться в бескрайний мрак, чтобы исследовать древние руины, раскрыть забытые тайны и сразиться с ужасами, скрывающимися внутри.

WRATH: Aeon of Ruin включает в себя вечные элементы классических игр, таких как DOOM, Quake, Duke Nukem 3D, Blood, Unreal и HEXEN, и переносит их в 21 век.