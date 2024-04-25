Шутер от первого лица WRATH: Aeon of Ruin, вдохновленный Quake, вышел на консолях

WRATH: Aeon of Ruin, мрачный фэнтезийный хоррор-шутер от первого лица, вдохновленный оригинальной Quake от издателей Fulqrum Publishing и 3D Realms, а также разработчиков KillPixel Games и Slipgate Ironworks, вышел сегодня на цифровых витринах PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. Ожидайте физические версии консольных выпусков в конце мая 2024 года.

Консольный выпуск WRATH включает в себя весь контент из версии 1.0 для ПК, с захватывающей историей, охватывающей три эпизода, каждый из которых завершается эпической битвой с боссом, арсеналом из девяти смертоносных видов оружия, тремя усиливающими сигилами и десятью сохраняемыми артефактами, а также толпами чудовищных существ. враги.

Выйдите из руин Старого Света и примите участие в кровожадной миссии в роли Чужестранца. Прислушайтесь к призыву Пастыря своенравных душ уничтожить оставшихся Стражей Старого Света, ответственных за катастрофическое состояние королевства. Призовите их к ответу, оставляя на своем пути пылающий след смерти и разрушений.

Прорывайтесь сквозь орды 15 различных типов врагов с помощью двуствольного дробовика или используйте Разрушительный клинок, чтобы проложить путь вперед. Увеличьте интенсивность с помощью биологического оружия, превращающего зубы и кисты противника в смертельные снаряды. Боевые действия WRATH умело сочетают в себе динамичные действия и агрессивный игровой процесс, создавая современный взгляд на ретро-шутеры от первого лица.

Постапокалиптический мир WRATH состоит из 15 карт в трех разных центрах. Путешествуйте по древним склепам, разлагающимся руинам и призрачным лесам. Прочесывайте каждый дюйм каждой территории, открывая различные секреты и предметы, которые помогут выжить. Накопите смертоносное вооружение и устроите ад под натиском врагов, скрывающихся за каждым углом.