WRATH: Aeon of Ruin покинет ранний доступ 27 февраля 2024 года ©

Шутер от первого лица WRATH: Aeon of Ruin покинет ранний доступ и выйдет на ПК через Steam, GOG и Humble Store 27 февраля 2024 года, объявили издатели 3D Realms и Fulqrum Publishing, а также разработчик KillPixel.

Дата выхода версий для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch не сообщается.

WRATH: Aeon of Ruin впервые вышла в раннем доступе для ПК через Steam, GOG, Humble Store 22 ноября 2019 года.