WRATH: Aeon of Ruin покинет ранний доступ 27 февраля 2024 года

Шутер от первого лица WRATH: Aeon of Ruin покинет ранний доступ и выйдет на ПК через Steam, GOG и Humble Store 27 февраля 2024 года, объявили издатели 3D Realms и Fulqrum Publishing, а также разработчик KillPixel.
Дата выхода версий для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch не сообщается.
WRATH: Aeon of Ruin впервые вышла в раннем доступе для ПК через Steam, GOG, Humble Store 22 ноября 2019 года.
Лол
Ни%уя, я уж думал этого не случится.
какойто калотрешак еще и ранним доступом шкурит xD такое уг в 90х еслиб вышло в него и играть никто бы не стал а тут душатся разрабы не разгибаясь стараются разные сорта уг смешать рассказывая о том что вот когда выйдет будет мегахит уровня квейк адын тока 30 лет спустя или скока там xD