Wreck Runners выходит 16 июля сразу на PC, PS5 и Xbox Series - кооперативный экстракшен-шутер в Бермудском треугольнике

Кооперативный экшен Wreck Runners готовится к расширению платформ: разработчики из Disruptive Games объявили, что игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam уже 16 июля. Изначально заявленная как проект для ПК, игра получит полноценные консольные версии, что заметно расширяет её аудиторию перед релизом.

Wreck Runners относится к популярному сегодня жанру extraction looter и предлагает кооперативный геймплей для команды из четырёх игроков. Действие разворачивается в Бермудском треугольнике — загадочной зоне, наполненной заброшенными кораблями, аномалиями и таинственными угрозами. Игрокам предстоит управлять мобильной базой ORCA, которая способна перемещаться по суше, воде и воздуху, и служит ключевым элементом выживания всей команды.

Главная цель каждого рейда — собрать как можно больше ценной добычи и успеть эвакуироваться до того, как туман и скрывающиеся в нём существа станут смертельной угрозой. При этом игра делает акцент на физике: перенос негабаритных объектов, работа со специальными инструментами и взаимодействие с окружением напрямую влияют на успех миссии.

Между вылазками игроки смогут инвестировать заработанные ресурсы в улучшение транспорта ORCA, покупать новое снаряжение и косметические предметы. Каждое новое погружение в Треугольник обещает отличаться от предыдущего: меняется расположение добычи, условия миссий и поведение угроз, что требует постоянной адаптации и командной координации.

Судя по описанию, Wreck Runners стремится объединить элементы кооперативного выживания, динамичного экстракшена и физического взаимодействия с объектами в единый цикл «рейд — добыча — улучшение». А с учётом выхода сразу на всех ключевых платформах, проект может стать заметным игроком в жанре, где сейчас активно конкурируют как инди-студии, так и крупные издатели.