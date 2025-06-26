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Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
8 74 оценки

2-е контентное обновление Wreckfest 2 в раннем доступе добавляет новые автомобили, трассы и режимы

monk70 monk70

Второе обновление контента для раннего доступа Wreckfest 2 расширяет игру двумя дополнительными автомобилями, двумя новыми трассами и совершенно новым игровым режимом: «Last Man Standing» (или, как некоторые могут сказать, «Last Car Rolling»). Первая новая машина, Cardinal, — это приличный, надежный и довольно обычный американский седан — именно тот тип транспортного средства, который вы ожидаете увидеть на трассе. Вторая, однако, совсем не обычная: Motorhome позволяет игрокам управлять одним из самых любимых транспортных средств во франшизе Wreckfest и устраивать хаос в доме на колесах.

Новый режим Last Man Standing — это то, для чего был создан Wreckfest. Забудьте о том, чтобы финишировать первым, овладеть идеальными дрифтами или достичь максимальной скорости на финишной прямой. Этот режим — все о выживании. Раздавите своих противников, переживите хаос и убедитесь, что ваша машина — последняя, ​​которая еще на ходу.

Другие функции добавленные функции:

  • Добавлены остановки двигателя
  • Добавлены избранные сервера и экран информации о сервере
  • Улучшенное управление автомобилем, повреждения и столкновения
  • Более плавный игровой процесс в сети
  • Улучшенная стабильность игры и использование видеопамяти
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
pahalevsha

тест с халявными тестировщиками продолжается ) когда компанию завезут ?

Abramski90

ну пока качают,даже привлекательно! ху...ли толку от этих подачек , нужно ждать релиз!