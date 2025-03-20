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Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
8.2 50 оценок

Авторы Wreckfest 2 раскрыли подробности раннего доступа: новые режимы, карты, автомобили и многое другое

butcher69 butcher69

Wreckfest 2, продолжение популярной игры о разрушительных гонках, выходит в ранний доступ уже сегодня, 20 марта. Несмотря на то, что это не окончательная версия, разработчики из THQ Nordic и Bugbear предлагают игрокам возможность погрузиться в разнообразный контент, который, хоть и будет расширен позже, уже обещает массу интересных элементов.

Игра, ставшая наследницей таких культовых серий как FlatOut и Destruction Derby, сохранила свою идентичность, предлагая не просто аркадные гонки, а более симулятивный подход, оставаясь при этом далекой от традиционных симуляторов. В раннем доступе игроки смогут испытать два основных режима: одиночные гонки и дерби для 24 участников, в которых можно будет сразиться с ботами, а также многопользовательские гонки с 24 реальными игроками, поддерживающими ботов.

В рамках раннего доступа будут представлены три карты с различными трассами и одна большая карта в стиле песочницы:

  • Scrapyard — перекрестки и сумасшедшие гонки через пробки.
  • Speedway — трасса «8», овальная арена для дерби.
  • Песочница — длинные дистанции с возможностью менять направление.
  • Test Grounds — большая карта для мультиплеера с рампами, препятствиями и другими элементами для создания хаоса.

Кроме того, в игре будет доступно четыре автомобиля: два американских мускул-кара 1960-х и 1970-х годов, классический европейский автомобиль 1980-х и американский автомобиль 1990-х годов. Вдобавок, игроки смогут настроить свои автомобили, редактировать и сохранять их дизайн, а также использовать фоторежим и онлайн-табло лидеров.

Главное в Wreckfest 2 — это неизменный акцент на разрушениях. Новый движок игры еще более детализированно отрабатывает физику столкновений, создавая адреналиновые моменты и зрелищные аварии. Игра сохраняет свою основу — гонки, где скорость и безрассудство сливаются воедино, создавая уникальное сочетание автомобильного родео и скоростных заездов.

59
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Lucky3_15

Очень нравится эта студия разработки со своей непростой историей. Играл во все их игры ещё в далёком детстве, в 2006ом. Впечатления положительные.

Не так давно приобрёл алтимейт карнаж, чтобы напомнить себе о серии flat out. Удивляет, что в 2009 году уровень проработки физики окружения и поведения транспортных средств на различных покрытиях запредельно хорош.

Нравится и первая часть врекфест, поскольку в ней кор-идеи серии таких гонок возведён в абсолют. Обязательно куплю вторую часть, какой бы она там не оказалась по итогу. (Она окажется вполне нормальная, вангую)

15
JustA_NiceGuy

12 минут геймплея.

6
niko1989

на старте раннего доступа первой части тоже не было русского языка?

1
ZNGRU

За 1200 рублей это хорошо.

0
Playr One

надеюсь в сиквеле неткод пофиксят и твою машину не будет будто нитями тянуть в сторону куда улетели оппоненты на поворотах, когда по внутриигровому физону должен был пройти его совсем иначе

-1
maxpayen

Класс!!!! Качаю с торрента уже))))

-5
hpi

Выпей лучше антифриза и ложись спать.

6
Lucky3_15 hpi

Игры для счастливых и необделенных людей, а это часто граничит с уровнем заработка или достатка в целом. Не осуждай его за торент))

Обидно конечно, что в свое время багбир и загнулась из-за плохих продаж.

Но они (как и издатель тнq) не ушли с рынка рф сейчас, и это классно. Считаю своим долгом поддержать разраба за счастливое детство.

4
JustA_NiceGuy Lucky3_15

Тут у большинства хватит денег на любую игру, но у этого же большинства торрент в крови и они ни за что не отдадут кровные, когда вот там бесплатно можно скачать. И говорить им про поддержку разрабов бессмысленно)

0
LukotakinaZ JustA_NiceGuy

так в стиме не хотят деньги из России принимать, мне чё, насильно им в рот бабло заталкивать? не хотят - не буду.

-2
ЧГК JustA_NiceGuy

Торрент для проверки игры, и если она доступна. Если понравилась, и не багодром, то беру в Стиме. Если игры нет в русском Стиме, то перепройду потом, когда вернуться.

-1
Эдик Писюкович

Я так и не понял, в чём прикол второй части

-8
hpi

Прикол в том, что это не фо2.

3
JustA_NiceGuy

Как минимум в новом графоне и новой физике разрушения и вождения.

4
aptem4ka JustA_NiceGuy

а графон точно новый? Я пока вижу ту же игру с такими же пока что трассами уровня заготовки(( как первый fo... А ожидал, что вторая часть в плане разнообразия трасс станет как fo2

7
JustA_NiceGuy aptem4ka

Значит ты давно не играл в первую часть. Там не только графон хуже, но и сами модели авто и их разрешение выглядят проще. А первое что заменил, это улучшенный звук в игре. И как я понял, многим это тоже сильно понравилось.

3
Эдик Писюкович JustA_NiceGuy

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6Mu4dXHoDgQ
Прям воще другая игра да

0