Авторы Wreckfest 2 раскрыли подробности раннего доступа: новые режимы, карты, автомобили и многое другое

Wreckfest 2, продолжение популярной игры о разрушительных гонках, выходит в ранний доступ уже сегодня, 20 марта. Несмотря на то, что это не окончательная версия, разработчики из THQ Nordic и Bugbear предлагают игрокам возможность погрузиться в разнообразный контент, который, хоть и будет расширен позже, уже обещает массу интересных элементов.
Игра, ставшая наследницей таких культовых серий как FlatOut и Destruction Derby, сохранила свою идентичность, предлагая не просто аркадные гонки, а более симулятивный подход, оставаясь при этом далекой от традиционных симуляторов. В раннем доступе игроки смогут испытать два основных режима: одиночные гонки и дерби для 24 участников, в которых можно будет сразиться с ботами, а также многопользовательские гонки с 24 реальными игроками, поддерживающими ботов.
В рамках раннего доступа будут представлены три карты с различными трассами и одна большая карта в стиле песочницы:
- Scrapyard — перекрестки и сумасшедшие гонки через пробки.
- Speedway — трасса «8», овальная арена для дерби.
- Песочница — длинные дистанции с возможностью менять направление.
- Test Grounds — большая карта для мультиплеера с рампами, препятствиями и другими элементами для создания хаоса.
Кроме того, в игре будет доступно четыре автомобиля: два американских мускул-кара 1960-х и 1970-х годов, классический европейский автомобиль 1980-х и американский автомобиль 1990-х годов. Вдобавок, игроки смогут настроить свои автомобили, редактировать и сохранять их дизайн, а также использовать фоторежим и онлайн-табло лидеров.
Главное в Wreckfest 2 — это неизменный акцент на разрушениях. Новый движок игры еще более детализированно отрабатывает физику столкновений, создавая адреналиновые моменты и зрелищные аварии. Игра сохраняет свою основу — гонки, где скорость и безрассудство сливаются воедино, создавая уникальное сочетание автомобильного родео и скоростных заездов.
Очень нравится эта студия разработки со своей непростой историей. Играл во все их игры ещё в далёком детстве, в 2006ом. Впечатления положительные.
Не так давно приобрёл алтимейт карнаж, чтобы напомнить себе о серии flat out. Удивляет, что в 2009 году уровень проработки физики окружения и поведения транспортных средств на различных покрытиях запредельно хорош.
Нравится и первая часть врекфест, поскольку в ней кор-идеи серии таких гонок возведён в абсолют. Обязательно куплю вторую часть, какой бы она там не оказалась по итогу. (Она окажется вполне нормальная, вангую)
12 минут геймплея.
на старте раннего доступа первой части тоже не было русского языка?
За 1200 рублей это хорошо.
надеюсь в сиквеле неткод пофиксят и твою машину не будет будто нитями тянуть в сторону куда улетели оппоненты на поворотах, когда по внутриигровому физону должен был пройти его совсем иначе
Класс!!!! Качаю с торрента уже))))
Выпей лучше антифриза и ложись спать.
Игры для счастливых и необделенных людей, а это часто граничит с уровнем заработка или достатка в целом. Не осуждай его за торент))
Обидно конечно, что в свое время багбир и загнулась из-за плохих продаж.
Но они (как и издатель тнq) не ушли с рынка рф сейчас, и это классно. Считаю своим долгом поддержать разраба за счастливое детство.
Тут у большинства хватит денег на любую игру, но у этого же большинства торрент в крови и они ни за что не отдадут кровные, когда вот там бесплатно можно скачать. И говорить им про поддержку разрабов бессмысленно)
так в стиме не хотят деньги из России принимать, мне чё, насильно им в рот бабло заталкивать? не хотят - не буду.
Торрент для проверки игры, и если она доступна. Если понравилась, и не багодром, то беру в Стиме. Если игры нет в русском Стиме, то перепройду потом, когда вернуться.
Я так и не понял, в чём прикол второй части
Прикол в том, что это не фо2.
Как минимум в новом графоне и новой физике разрушения и вождения.
а графон точно новый? Я пока вижу ту же игру с такими же пока что трассами уровня заготовки(( как первый fo... А ожидал, что вторая часть в плане разнообразия трасс станет как fo2
Значит ты давно не играл в первую часть. Там не только графон хуже, но и сами модели авто и их разрешение выглядят проще. А первое что заменил, это улучшенный звук в игре. И как я понял, многим это тоже сильно понравилось.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6Mu4dXHoDgQ
Прям воще другая игра да