Авторы Wreckfest 2 раскрыли подробности раннего доступа: новые режимы, карты, автомобили и многое другое

Wreckfest 2, продолжение популярной игры о разрушительных гонках, выходит в ранний доступ уже сегодня, 20 марта. Несмотря на то, что это не окончательная версия, разработчики из THQ Nordic и Bugbear предлагают игрокам возможность погрузиться в разнообразный контент, который, хоть и будет расширен позже, уже обещает массу интересных элементов.

Игра, ставшая наследницей таких культовых серий как FlatOut и Destruction Derby, сохранила свою идентичность, предлагая не просто аркадные гонки, а более симулятивный подход, оставаясь при этом далекой от традиционных симуляторов. В раннем доступе игроки смогут испытать два основных режима: одиночные гонки и дерби для 24 участников, в которых можно будет сразиться с ботами, а также многопользовательские гонки с 24 реальными игроками, поддерживающими ботов.

В рамках раннего доступа будут представлены три карты с различными трассами и одна большая карта в стиле песочницы:

Scrapyard — перекрестки и сумасшедшие гонки через пробки.

— перекрестки и сумасшедшие гонки через пробки. Speedway — трасса «8», овальная арена для дерби.

— трасса «8», овальная арена для дерби. Песочница — длинные дистанции с возможностью менять направление.

— длинные дистанции с возможностью менять направление. Test Grounds — большая карта для мультиплеера с рампами, препятствиями и другими элементами для создания хаоса.

Кроме того, в игре будет доступно четыре автомобиля: два американских мускул-кара 1960-х и 1970-х годов, классический европейский автомобиль 1980-х и американский автомобиль 1990-х годов. Вдобавок, игроки смогут настроить свои автомобили, редактировать и сохранять их дизайн, а также использовать фоторежим и онлайн-табло лидеров.

Главное в Wreckfest 2 — это неизменный акцент на разрушениях. Новый движок игры еще более детализированно отрабатывает физику столкновений, создавая адреналиновые моменты и зрелищные аварии. Игра сохраняет свою основу — гонки, где скорость и безрассудство сливаются воедино, создавая уникальное сочетание автомобильного родео и скоростных заездов.