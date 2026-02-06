Bugbear рассказали о грядущем режиме карьеры в Wreckfest 2

Команда Bugbear рассказала о предстоящем режиме карьеры в Wreckfest 2. В новой публикации разработчики объяснили, как очки разблокировки позволяют вам самим управлять своим карьерным путём. Хотите ли вы подняться по карьерной лестнице в гонках на выживание, переключиться на гонки на разбитых машинах или увидеть, как сталкиваются европейские и американские трассы, прогресс теперь полностью зависит от вас. Никаких фиксированных лестниц, никаких тупиков. Только свобода и тонны металлолома.

Команда также рассказала о побочных заданиях и специальных событиях, любимых фанатами элементах, которые делают Wreckfest особенным. Возможно, вас забросит в кровавую бойню между комбайнами и газонокосилками, вы столкнётесь с вторжениями школьных автобусов и другими очень серьёзными зрелищами автоспорта, призванными поддерживать хаос в игре.

Кроме того, игроки получат представление о том, что Bugbear называет «живой карьерой» — модульной системе, созданной для постоянного развития даже после запуска игры, с новыми событиями, дивизионами и дисциплинами. В отличие от фиксированных, линейных режимов карьеры, которые не оставляют места для расширения (как в Wreckfest), этот режим развивается естественным образом вместе с самой игрой. Wreckfest2 разработана как игра, к которой вы будете возвращаться снова и снова, а не как та, которую вы пройдёте и забудете.