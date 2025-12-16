Для игры Wreckfest 2 вышло обновление с новыми автомобилями, трассами и режимами

Обновление Content Update 5 для Wreckfest 2, было выпущенно в рамках программы раннего доступа, добавляет новый контент и режимы, а также содержит ряд улучшений игрового процесса и производительности, обновление продолжает расширять игру, делая ее более комплексной и функциональной по мере продвижения разработки.
Новые автомобили:
- Phaser — азиатское купе.
- Grandstar — минивэн в американском стиле.
Новая трасса:
- Moorfield — грязное поле с двумя вариантами маршрутов: "Racing Route" для традиционных гонок и "Crash Route" для хаоса (дерби с тремя пересечениями).
Новые режимы:
- Режим испытаний (Challenge Mode) — набор коротких заданий, таких как гонки на время или выживание в дерби.
- Режим кубка в мультиплеере (Multiplayer Cup Mode) — развивающийся режим онлайн-соревнований.
Улучшения и изменения:
- Столкновения автомобилей были доработаны, чтобы ощущаться более тяжелыми и брутальными; агрессор теперь получает меньше урона при ударе.
- Улучшена симуляция шин, подвеска всех автомобилей пересмотрена для более реалистичного отклика, а управление стало более согласованным между разными машинами.
- Добавлены эффекты налипания грязи на автомобили; улучшена детализация визуальных повреждений.
- Улучшено звучание двигателей и столкновений, добавлены новые звуковые эффекты для подвески и ручного тормоза.
- Инструмент для создания ливрей получил обновления и улучшения, позволяя добавлять больше деталей, таких как ржавчина и грязь.
- Улучшено поведение искусственного интеллекта при обгонах, выбор гоночной траектории и навигация в режиме дерби, а также доработаны уровни сложности.
- Улучшена стабильность мультиплеера и производительность игры, а также точность сетевого кода и синхронизации.
После приобретения первой части в которую даже играть не тянет, эту точно брать не стану. А вот flatout2 и дополнение к ней ultimate carnage своего рода шедевр, достойный перепрохождения.
Зря. Первая и вторая отличаются радикально.
В очко себе засунь утёнка. Вторая часть флатоута не смотря на возраст играется в разы интереснее, чем душнефест