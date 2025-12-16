Для игры Wreckfest 2 вышло обновление с новыми автомобилями, трассами и режимами

Обновление Content Update 5 для Wreckfest 2, было выпущенно в рамках программы раннего доступа, добавляет новый контент и режимы, а также содержит ряд улучшений игрового процесса и производительности, обновление продолжает расширять игру, делая ее более комплексной и функциональной по мере продвижения разработки.

Новые автомобили:

Phaser — азиатское купе.

Grandstar — минивэн в американском стиле.

Новая трасса:

Moorfield — грязное поле с двумя вариантами маршрутов: "Racing Route" для традиционных гонок и "Crash Route" для хаоса (дерби с тремя пересечениями).

Новые режимы:

Режим испытаний (Challenge Mode) — набор коротких заданий, таких как гонки на время или выживание в дерби.

Режим кубка в мультиплеере (Multiplayer Cup Mode) — развивающийся режим онлайн-соревнований.

Улучшения и изменения: