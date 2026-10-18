ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
7.7 105 оценок

Для игры Wreckfest 2 вышло обновление с новыми автомобилями, трассами и режимами

Pavel Rally Pavel Rally

Разработчики Bugbear Entertainment выпустили обновление Content Update 9, патч добавил много контента, новые функции для взаимодействия внутри игрового сообщества, улучшена управляемость и физика шин, переработана система повреждений и столкновений, улучшено поведение ИИ, повышена стабильность сетевого кода в мультиплеере, оптимизировано использование оперативной памяти.

Новые трассы: The Drome (включает два варианта: петлю Deathloop 2 и Double Cross), Hogtown (маленькая арена для дерби и небольшой грязевой овал).

Новые режимы: Классическое дерби на выживание (Demolition Derby) и режим преследования (Chase).

Социальные функции: Система онлайн-обмена дизайнами (CrapIT Online Sharing), позволяющая игрокам делиться своими покрасками прямо в игре.

3 новые машины которые внешне скопированы с реальных автомобилей:

  • Blade: Американский маслкар из восьмидесятых (Chevrolet Camaro)
  • Flipper: Европейский хэтчбек конца девяностых середины нулевых (Ford Focus)
  • Hammerhead: Европейский универсал из восьмидесятых (Volvo 240 Estate)
Трейлеры 11 Обновления 11
27
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Tarnished911

Если коротко — разрабы из Bugbear вместо того, чтобы реально пилить новую полноценную игру, уже какой год подряд занимаются перекладыванием одних и тех же текстурок, добавляя три инвалидные тачки и полторы трассы, чтобы создать видимость работы.

10
МcQueen

Апскейлеры так и не пофиксили? Это единственное что останавливает меня играть, ибо всё остальное хорошо делают. Что DLSS, что FSR - одна история. Вообще не работают и только ухудшают картинку.

3
Aleksey Aleshka