Для игры Wreckfest 2 вышло обновление с новыми автомобилями, трассами и режимами

Разработчики Bugbear Entertainment выпустили обновление Content Update 9, патч добавил много контента, новые функции для взаимодействия внутри игрового сообщества, улучшена управляемость и физика шин, переработана система повреждений и столкновений, улучшено поведение ИИ, повышена стабильность сетевого кода в мультиплеере, оптимизировано использование оперативной памяти.

Новые трассы: The Drome (включает два варианта: петлю Deathloop 2 и Double Cross), Hogtown (маленькая арена для дерби и небольшой грязевой овал).

Новые режимы: Классическое дерби на выживание (Demolition Derby) и режим преследования (Chase).

Социальные функции: Система онлайн-обмена дизайнами (CrapIT Online Sharing), позволяющая игрокам делиться своими покрасками прямо в игре.

3 новые машины которые внешне скопированы с реальных автомобилей: