Для игры Wreckfest 2 вышло обновление с новыми автомобилями, трассами и режимами

Разработчики Bugbear Entertainment выпустили обновление Content Update 9, патч добавил много контента, новые функции для взаимодействия внутри игрового сообщества, улучшена управляемость и физика шин, переработана система повреждений и столкновений, улучшено поведение ИИ, повышена стабильность сетевого кода в мультиплеере, оптимизировано использование оперативной памяти.
Новые трассы: The Drome (включает два варианта: петлю Deathloop 2 и Double Cross), Hogtown (маленькая арена для дерби и небольшой грязевой овал).
Новые режимы: Классическое дерби на выживание (Demolition Derby) и режим преследования (Chase).
Социальные функции: Система онлайн-обмена дизайнами (CrapIT Online Sharing), позволяющая игрокам делиться своими покрасками прямо в игре.
3 новые машины которые внешне скопированы с реальных автомобилей:
- Blade: Американский маслкар из восьмидесятых (Chevrolet Camaro)
- Flipper: Европейский хэтчбек конца девяностых середины нулевых (Ford Focus)
- Hammerhead: Европейский универсал из восьмидесятых (Volvo 240 Estate)
Если коротко — разрабы из Bugbear вместо того, чтобы реально пилить новую полноценную игру, уже какой год подряд занимаются перекладыванием одних и тех же текстурок, добавляя три инвалидные тачки и полторы трассы, чтобы создать видимость работы.
Апскейлеры так и не пофиксили? Это единственное что останавливает меня играть, ибо всё остальное хорошо делают. Что DLSS, что FSR - одна история. Вообще не работают и только ухудшают картинку.