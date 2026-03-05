Для игры Wreckfest 2 вышло обновление с новыми автомобилями, трассами и режимом

Вышло шестое контентное обновление для гонок на выживание Wreckfest 2, сосредоточено на расширении автопарка экзотикой, добавлением новых трасс, нового режима Waypoint, это же обновление принесло в игру правки в баланс столкновений и систему повреждений компонентов, а ещё изменения в систему тюнинга подвески и коробки передач.

Новые автомобили:

Hurricane — новый мощный американский масл-кар, ориентированный на высокую скорость и лобовые столкновения.

Nami — компактное и маневренное японское купе (в стиле Mazda MX-5), предназначенное для технических трасс и плотных гоночных заездов

School Bus (Школьный автобус) — возвращение культового тяжелого транспорта из первой части. Он стал самым длинным и тяжелым транспортным средством в игре, идеально подходящим для создания хаоса в режиме дерби.

Новые трассы:

Dalsbanen — новая масштабная трасса в скандинавском стиле. Она предлагает смешанное покрытие (асфальт и грунт) и отличается живописными, но опасными перепадами высот.

Finncross — классический трек для фолк-рейсинга (народных гонок), ориентированный на плотные заезды и частые контакты. Трасса имеет несколько конфигураций, включая реверсивные маршруты.

Новый игровой режим Waypoint (Гонка по точкам): В отличие от классических кольцевых гонок, в Waypoint игрокам необходимо проходить через расставленные по карте контрольные точки. Это добавляет элемент навигации и выбора оптимального маршрута в условиях хаоса.

Маршруты Waypoint: Для режима «Гонка по точкам» были адаптированы открытые зоны на существующих локациях, таких как Savolax Sandpit и Scrapyard. Там появились свободные конфигурации, где контрольные точки расставлены вне привычных дорог.