Для Wreckfest 2 вышло крупное обновление с новыми автомобилями, трассой, расширенным тюнингом и многим другим

THQ Nordic и Bugbear Entertainment выпустили крупное обновление для Wreckfest 2, добавляя новые транспортные средства, совершенно новую гоночную трассу, расширенные возможности тюнинга, улучшения игрового процесса и значительные обновления физики транспортных средств и системы разрушения.

Обновление добавляет три новых транспортных средства, включая нелепую новую полумашину с водителем-тряпичной куклой, а также два новых культовых европейских автомобиля: «Stahlwagen» и «Valken». Игроки также смогут промчаться по совершенно новой гоночной трассе в США, включающей три варианта: полноценную асфальтовую трассу, спринтерскую трассу для контактных гонок и скоростной овал, созданный для абсолютного хаоса. Также добавлены семь новых событий-испытаний.

Впервые в Wreckfest появилась углубленная система тюнинга, позволяющая игрокам настраивать тормоза, подвеску, трансмиссию, рулевое управление, параметры дифференциала и многое другое. Настройки тюнинга можно сохранять в пресеты и загружать позже, даже в многопользовательских лобби.

Обновление также вносит значительные улучшения в визуальную физику повреждений и столкновений благодаря модернизации движка симуляции, а также улучшает симуляцию шин, делает управление на асфальте более реалистичным, улучшает систему повреждений в игровом процессе и расширяет механику подсчёта очков с новыми многоуровневыми рейтингами ударов и очками за вращение.

В новом овальном треке вас ждёт совершенно новый игровой режим «Гонки на выживание», а также существенные улучшения и доработки в поведении ИИ, онлайн-функциональности, системах пользовательского интерфейса, оптимизации производительности, микшировании звука и стабильности.

