Для Wreckfest 2 вышло крупное обновление с новыми автомобилями, трассой, расширенным тюнингом и многим другим

THQ Nordic и Bugbear Entertainment выпустили крупное обновление для Wreckfest 2, добавляя новые транспортные средства, совершенно новую гоночную трассу, расширенные возможности тюнинга, улучшения игрового процесса и значительные обновления физики транспортных средств и системы разрушения.
Обновление добавляет три новых транспортных средства, включая нелепую новую полумашину с водителем-тряпичной куклой, а также два новых культовых европейских автомобиля: «Stahlwagen» и «Valken». Игроки также смогут промчаться по совершенно новой гоночной трассе в США, включающей три варианта: полноценную асфальтовую трассу, спринтерскую трассу для контактных гонок и скоростной овал, созданный для абсолютного хаоса. Также добавлены семь новых событий-испытаний.
Впервые в Wreckfest появилась углубленная система тюнинга, позволяющая игрокам настраивать тормоза, подвеску, трансмиссию, рулевое управление, параметры дифференциала и многое другое. Настройки тюнинга можно сохранять в пресеты и загружать позже, даже в многопользовательских лобби.
Обновление также вносит значительные улучшения в визуальную физику повреждений и столкновений благодаря модернизации движка симуляции, а также улучшает симуляцию шин, делает управление на асфальте более реалистичным, улучшает систему повреждений в игровом процессе и расширяет механику подсчёта очков с новыми многоуровневыми рейтингами ударов и очками за вращение.
В новом овальном треке вас ждёт совершенно новый игровой режим «Гонки на выживание», а также существенные улучшения и доработки в поведении ИИ, онлайн-функциональности, системах пользовательского интерфейса, оптимизации производительности, микшировании звука и стабильности.
Основные моменты обновления контента №7 включают:
- Новый автомобиль-половинка с водителем-тряпичной куклой
- Два новых транспортных средства
- Новая гоночная трасса в США «More Raceway» с тремя вариантами конфигурации
- 7 новых испытаний
- Первая версия новой системы тюнинга
- Значительные улучшения визуальных повреждений и физики
- Новый игровой режим «Гонки на выживание»
- Расширенная механика подсчёта очков и улучшения игрового процесса
- Улучшения ИИ, онлайн-режима, пользовательского интерфейса, рендеринга и звука
- Оптимизация производительности и исправления стабильности
Наверно обезяна бы лучше перевела.
Отлично. Ждём релиза. )