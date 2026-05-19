Wreckfest 2 20.03.2025
Для Wreckfest 2 вышло крупное обновление с новыми автомобилями, трассой, расширенным тюнингом и многим другим

monk70

THQ Nordic и Bugbear Entertainment выпустили крупное обновление для Wreckfest 2, добавляя новые транспортные средства, совершенно новую гоночную трассу, расширенные возможности тюнинга, улучшения игрового процесса и значительные обновления физики транспортных средств и системы разрушения.

Обновление добавляет три новых транспортных средства, включая нелепую новую полумашину с водителем-тряпичной куклой, а также два новых культовых европейских автомобиля: «Stahlwagen» и «Valken». Игроки также смогут промчаться по совершенно новой гоночной трассе в США, включающей три варианта: полноценную асфальтовую трассу, спринтерскую трассу для контактных гонок и скоростной овал, созданный для абсолютного хаоса. Также добавлены семь новых событий-испытаний.

Впервые в Wreckfest появилась углубленная система тюнинга, позволяющая игрокам настраивать тормоза, подвеску, трансмиссию, рулевое управление, параметры дифференциала и многое другое. Настройки тюнинга можно сохранять в пресеты и загружать позже, даже в многопользовательских лобби.

Обновление также вносит значительные улучшения в визуальную физику повреждений и столкновений благодаря модернизации движка симуляции, а также улучшает симуляцию шин, делает управление на асфальте более реалистичным, улучшает систему повреждений в игровом процессе и расширяет механику подсчёта очков с новыми многоуровневыми рейтингами ударов и очками за вращение.

В новом овальном треке вас ждёт совершенно новый игровой режим «Гонки на выживание», а также существенные улучшения и доработки в поведении ИИ, онлайн-функциональности, системах пользовательского интерфейса, оптимизации производительности, микшировании звука и стабильности.

Основные моменты обновления контента №7 включают:

  • Новый автомобиль-половинка с водителем-тряпичной куклой
  • Два новых транспортных средства
  • Новая гоночная трасса в США «More Raceway» с тремя вариантами конфигурации
  • 7 новых испытаний
  • Первая версия новой системы тюнинга
  • Значительные улучшения визуальных повреждений и физики
  • Новый игровой режим «Гонки на выживание»
  • Расширенная механика подсчёта очков и улучшения игрового процесса
  • Улучшения ИИ, онлайн-режима, пользовательского интерфейса, рендеринга и звука
  • Оптимизация производительности и исправления стабильности
Yoshemitsu
Новый автомобиль-половинка с водителем-тряпичной куклой

Наверно обезяна бы лучше перевела.

3
SoRaS3

Отлично. Ждём релиза. )

3