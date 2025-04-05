Головы больше не пропадают, а компьютерные соперники меньше дёргаются - вышел второй патч для Wreckfest 2

Для Wreckfest 2 вышло второе обновление. В нём разработчики пофиксили несколько багов, от которых игроки успели порядком устать.

Ну а теперь о самом интересном — что же на этот раз починили:

Стабильность: убрали несколько причин, из-за которых игра любила внезапно вылетать в самый неподходящий момент.

убрали несколько причин, из-за которых игра любила внезапно вылетать в самый неподходящий момент. Сетевой режим: сервер больше не падает, когда кто-то внезапно отключается, а в лобби можно открыть профиль игрока через контекстное меню.

сервер больше не падает, когда кто-то внезапно отключается, а в лобби можно открыть профиль игрока через контекстное меню. Управление: игра перестала реагировать на ввод с каких-то неизвестных устройств, которые перехватывали управление. Да и курсор мыши теперь не прячется абы когда, а только когда вы не используете меню.

игра перестала реагировать на ввод с каких-то неизвестных устройств, которые перехватывали управление. Да и курсор мыши теперь не прячется абы когда, а только когда вы не используете меню. Трассы: на трассах тоже есть небольшие изменения. На Scrapyard и Savolax Sandpit подвинули финишную черту на обратных вариантах. Также на Scrapyard добавили больше всяких разрушаемых объектов.

И напоследок парочка приятных мелочей: компьютерные соперники отныне меньше дёргают рулём из стороны в сторону, водитель больше не теряет голову при переключении камеры и деформируется поубедительнее, когда его машину плющит сбоку. А ещё пофиксили звуки, которые раньше могли резко обрываться.