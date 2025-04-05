ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
8 63 оценки

Головы больше не пропадают, а компьютерные соперники меньше дёргаются - вышел второй патч для Wreckfest 2

Lunersun Lunersun

Для Wreckfest 2 вышло второе обновление. В нём разработчики пофиксили несколько багов, от которых игроки успели порядком устать.

Wreckfest 2 получила первое обновление в раннем доступе

Ну а теперь о самом интересном — что же на этот раз починили:

  • Стабильность: убрали несколько причин, из-за которых игра любила внезапно вылетать в самый неподходящий момент.
  • Сетевой режим: сервер больше не падает, когда кто-то внезапно отключается, а в лобби можно открыть профиль игрока через контекстное меню.
  • Управление: игра перестала реагировать на ввод с каких-то неизвестных устройств, которые перехватывали управление. Да и курсор мыши теперь не прячется абы когда, а только когда вы не используете меню.
  • Трассы: на трассах тоже есть небольшие изменения. На Scrapyard и Savolax Sandpit подвинули финишную черту на обратных вариантах. Также на Scrapyard добавили больше всяких разрушаемых объектов.

И напоследок парочка приятных мелочей: компьютерные соперники отныне меньше дёргают рулём из стороны в сторону, водитель больше не теряет голову при переключении камеры и деформируется поубедительнее, когда его машину плющит сбоку. А ещё пофиксили звуки, которые раньше могли резко обрываться.

7
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Комментарий удален
JustA_NiceGuy

Так твоя проблема в том, что ты только читал, а не играл сам)) Это ранний доступ. Контента больше, чем это было в первой части. И вторую они будут доводить до релиза лишь год. Так что хватит ныть по этому поводу.

-2