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Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
8 68 оценок

Новый уровень разрушений и физики в гонках: эксперты из Digital Foundry высоко оценили раннюю версию Wreckfest 2

butcher69 butcher69

Разработчики Wreckfest 2 продолжают развивать серию, предоставляя игрокам захватывающий опыт разрушений. Эксперты из Digital Foundry высоко оценили раннюю версию игры, особенно впечатлившись новой физической моделью, которая делает повреждения кузова более реалистичными.

Все деформации теперь рассчитываются в реальном времени, в зависимости от силы и направления удара. В игре можно наблюдать, как мягкие материалы мнутся как в реальности, а обломки ведут себя натурально.

Кроме того, особое внимание уделено звуку: объемная аудиосистема усиливает атмосферу разрушений. Несмотря на это, игра все еще находится в раннем доступе, и у пользователей есть замечания по поводу оптимизации, особенно на слабых ПК. Ожидается, что в полной версии Wreckfest 2 производительность и стабильность будут значительно улучшены, а после выхода на ПК, игра будет доступна и на PlayStation 5 и Xbox Series.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ZNGRU

Вот только ждать версию 1.0 еще целый год, как минимум.

А потом DLCшками будут доить 2-3 года....

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UnhappyYegor

Суть современного игропрома

1
Пользователь ВКонтакте

А в первой части Россию забанили. Сервера работают только через VPN. // Андрей Мухин

1