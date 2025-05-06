Новый уровень разрушений и физики в гонках: эксперты из Digital Foundry высоко оценили раннюю версию Wreckfest 2

Разработчики Wreckfest 2 продолжают развивать серию, предоставляя игрокам захватывающий опыт разрушений. Эксперты из Digital Foundry высоко оценили раннюю версию игры, особенно впечатлившись новой физической моделью, которая делает повреждения кузова более реалистичными.

Все деформации теперь рассчитываются в реальном времени, в зависимости от силы и направления удара. В игре можно наблюдать, как мягкие материалы мнутся как в реальности, а обломки ведут себя натурально.

Кроме того, особое внимание уделено звуку: объемная аудиосистема усиливает атмосферу разрушений. Несмотря на это, игра все еще находится в раннем доступе, и у пользователей есть замечания по поводу оптимизации, особенно на слабых ПК. Ожидается, что в полной версии Wreckfest 2 производительность и стабильность будут значительно улучшены, а после выхода на ПК, игра будет доступна и на PlayStation 5 и Xbox Series.