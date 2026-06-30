Обновление #8 для Wreckfest 2 добавляет прогресс игрока, мини-карту и массу нового контента

Вышло последнее обновление #8 для Wreckfest 2 в раннем доступе Steam. Главной особенностью является первая версия системы прогресса. Не путать с первой частью ещё не добавленного режима карьеры, эта система отслеживает ваши действия, хотите ли вы сосредоточиться на гонках или на авариях. По мере повышения уровня вы будете зарабатывать значки, отражающие ваш стиль игры.

Bugbear говорит, что это знаменует собой «начало живой системы», которая «будет продолжать развиваться на протяжении всего раннего доступа и после него».

В ответ на просьбы сообщества обновление также добавляет пять новых маршрутов для «Самоубийственных гонок» и хаотичный режим случайных точек. Как следует из названия, в этом режиме местоположение следующей контрольной точки на трассе определяется случайным образом, но в настоящее время он доступен только в многопользовательских гонках r19aces. Также в HUD добавлена ​​мини-карта для удобства навигации по трассе.

Кроме того, теперь можно делиться пользовательскими вариантами покраски с другими игроками. В настоящее время обмен дизайнами возможен только путём обмена файлами из папки сохранений, но Bugbear отмечает, что в будущем это будет удобнее.

Основные моменты обновления контента #8: