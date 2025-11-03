Обновление контента Wreckfest 2 добавляет систему кастомизации CRAP-IT, новую трассу и серьёзные изменения геймплея

Вышло четвёртое крупное обновление контента для Wreckfest 2, которое включает в себя новый контент, инструменты кастомизации и улучшения производительности в рамках раннего доступа. Главным событием этого обновления является введение CRAP-IT — новой функции кастомизации кузова, которая позволяет игрокам наносить на автомобили ржавчину, царапины, наклейки и другие косметические эффекты, видимые в многопользовательских матчах. В обновлении также дебютирует новая трасса Crash Canyon 2.0 и новый внедорожник Buggy, расширяющие как разнообразие гонок, так и потенциал для столкновений.

Помимо нового контента, это обновление предлагает значительные улучшения по всем направлениям. Физика игрового процесса была перебалансирована для более реалистичного управления транспортными средствами, ИИ-противники теперь лучше соответствуют настройкам сложности, а аудиосистема была переработана для более полного погружения. Технические улучшения включают улучшенную стабильность, сниженное потребление видеопамяти и расширенную поддержку сверхшироких и многоэкранных конфигураций. Разработчики также улучшили онлайн-игру, оптимизировав подбор игроков, точность сети и поддержку телеметрии для выделенных серверов.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

Wreckfest 2 вышла в раннем доступе на ПК в Steam 20 марта 2025 года, а полноценный релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X|S ожидается до 31 марта 2026 года.