Первое обновление Wreckfest 2 в раннем доступе принесло больше машин, больше трасс, больше хаоса

Первое обновление контента для раннего доступа Wreckfest 2 уже доступно. Этот патч добавляет две дополнительные машины, доводя общий список до шести, и открывает игрокам две новые трассы для гонок. Но это еще не все — было сделано несколько улучшений, а часто запрашиваемые функции были рассмотрены в текущей разработке, чтобы гарантировать, что Wreckfest 2 станет лучшим опытом, на который надеялись игроки.

Сортировка списка серверов и приглашение друзей — две из самых запрашиваемых функций — теперь полностью реализованы. В новом видео команда Bugbear Entertainment демонстрирует последние изменения в действии.

В следующем месяце разработчики планируют добавить еще две машины и две трассы, а также дополнительные функции.

Добавленный контент от 12 мая 2025 г.:

Автомобили

1 американский седан

1 европейский спортивный седан

Карты

1 смешанная трасса для народных гонок (2 маршрута)

1 трасса для ралли-кросса (1 маршрут)

Другие функции