Разработчики Wreckfest 2 раскрыли свой план развития со всеми новыми функциями

Находясь в раннем доступе с 20 марта 2025 года, Wreckfest 2 постепенно готовится к выпуску версии 1.0. До этого гоночная игра, ориентированная на разрушения, получит несколько новых функций.

Начиная с мая, игроки смогут насладиться дополнительными трассами и автомобилями в рамках обновления контента №7. Шестое обновление уже доступно для загрузки и включает в себя две трассы, два автомобиля, специальный автомобиль и восемь испытаний. Также включены улучшения и другие функции.

К релизу версии 1.0 студия Bugbear обещает чрезвычайно разнообразный контент, режим карьеры и многопользовательский режим с прогрессом, настройку автомобилей, турниры и поддержку модов.