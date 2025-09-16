Аркадная гонка в открытом мире Wreckreation от авторов Burnout выйдет 28 октября на ПК и консолях

Издатель THQ Nordic и разработчик Three Fields Entertainment объявили, что аркадная гонка в открытом мире Wreckreation выйдет 28 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam по цене 39,99 $ / 39,99 €.

Wreckreation — это не просто гонки, а ваш собственный MixWorld площадью 400 квадратных километров, который можно создавать, изменять и разрушать. Команда Three Fields, известная по сериям Burnout и Need for Speed, создала игру, чтобы поклонники гоночных игр могли исследовать, соревноваться и творить без ограничений. Мир полностью настраиваемый: трассы, препятствия, трамплины и петли можно строить как в одиночку, так и вместе с друзьями онлайн.

Особенности игры поражают разнообразием. На каждой дороге можно устанавливать рекорды различными способами: дрифт, прыжки, трюки, аварии или традиционное время. Пустыри по всему MixWorld позволяют строить сооружения, которые влияют на игровой процесс за пределами их территории.

Для фанатов кастомизации есть режим Pimp My Ride: краска, колёса, пламя ускорения, отделка, звуки двигателя — всё настраивается с самого начала. Встроенный FM-радиоприёмник с 16 каналами и поддержкой потоковой трансляции Spotify позволяет задавать музыку под любую гонку. Кроме того, игроки могут создавать события и устанавливать свои правила, полностью контролируя игровой процесс.