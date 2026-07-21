Аркадная гонка Wreckreation получит продолжение - анонсирована Wreckreation 2

Независимая студия When Tides Turn анонсировала Wreckreation 2, следующую часть серии гонок с открытым миром, разработанной Three Fields Entertainment.

В настоящее время Wreckreation 2 находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, бета-версия скоро появится. Официальной даты релиза пока нет, но игра во многом полагается на сообщество для развития и улучшения перед запуском.

В течение последних шести месяцев мы напрямую общались с игроками, чтобы понять, чего они хотят от современной аркадной гоночной игры, и Wreckreation 2 — результат этих взаимодействий. От системы управления и прогресса до событий и дизайна мира — наше сообщество уже помогло сформировать фундаментальные аспекты игрового процесса. Мы создаём эту игру вместе с игроками, а не просто для них.

После успеха первой части Wreckreation разработчики новой части хотят привлечь пользователей, поэтому мы планируем запустить ранний доступ к Wreckreation 2, которую вы можете добавить в свой список желаний в Steam уже сегодня.

Разработчики задумали каждую гонку как битву столкновений, агрессивных обгонов, коротких путей и зрелищных маневров, способных в любой момент изменить исход гонки, в постоянно меняющихся условиях.

Действия будут разворачиваться в огромном городе, специально созданном для аркадных гонок, где игроки будут мчаться по городским кварталам, портовым районам и огромному аэропорту, используя альтернативные маршруты и сценарии, полные возможностей для обгона соперников.