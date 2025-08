Представлен свежий трейлер и скриншоты Wreckreation - аркадной гоночной игры с огромным открытым миром

На презентации THQ Nordic Digital Showcase 2025 студия Three Fields Entertainment представила свежий трейлер и скриншоты Wreckreation — аркадной гоночной игры с огромным открытым миром и полной свободой творчества. За проектом стоит команда, ранее работавшая над Burnout и Need for Speed, и в Wreckreation они реализуют давнюю мечту — создать безумный автопарк, где игроки сами строят, рушат и перестраивают всё, что видят.

В центре игры — MixWorld, гигантская песочница площадью 400 квадратных километров, которую можно обустроить по своему вкусу. Здесь вы не просто катаетесь, а проектируете трассы, расставляете трамплины, петли, ловушки, строите препятствия и сразу же испытываете их в действии — в одиночку или с друзьями. Любую дорогу можно превратить в арену для трюков, аварий, дрифта и гонок на время.

Особенности Wreckreation подчеркивают её творческий подход: вы можете настроить всё — от цвета стекол и звука двигателя до дизайна колес и пламени из выхлопной трубы. А внутриигровое радио включает 16 каналов, включая опцию стримить любимую музыку через Spotify. Хотите сами задать правила гонки? Пожалуйста — организуйте собственные события и управляйте ими на лету.

Пока точной даты выхода нет, но Wreckreation уже разрабатывается для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и ПК.