Состоялся релиз аркадной гонки Wreckreation от создателей Burnout - игра уже получила первый патч

Состоялся релиз аркадной гоночной песочницы Wreckreation от студии Three Fields Entertainment, основанной ветеранами серии Burnout, и издательства THQ Nordic. Игра предлагает геймерам ключи от собственного гоночного мира под названием MixWorld — открытой локации площадью 400 квадратных километров, которую можно изменять в реальном времени как в одиночку, так и с друзьями по сети.

Ключевой особенностью проекта является система Live Mix, позволяющая в любой момент размещать на карте трамплины, петли, движущиеся препятствия и другие объекты, а также мгновенно менять время суток, погоду и плотность трафика. Игрокам доступны широкие возможности по настройке автомобилей, создание собственных режимов игры и соревнование за рекорды на любой из дорог.

Спустя два дня после выхода, 30 октября, разработчики выпустили первый патч для ПК-версии, направленный на исправление наиболее частых проблем. Обновление призвано значительно улучшить производительность и уменьшить подвисания, исправляет ошибку с неестественным ускорением во время дрифта и делает меню настроек более заметным. Кроме того, для многих гонок и событий режима Road Rage было установлено заранее заданное время суток и погода, чтобы снизить скачки сложности.

На момент написания новости игра имеет смешанные отзывы в Steam. Пользователи, оставившие положительные обзоры, хвалят игру за дух серии Burnout, чувство скорости и потенциал редактора. В отрицательных отзывах чаще всего упоминаются проблемы с производительностью, в частности подвисания, однообразный дизайн открытого мира и особенности физической модели и управления.

Wreckreation доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.