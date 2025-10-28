Состоялся релиз Wreckreation - аркадной гоночной песочницы с открытым миром от создателей Burnout

THQ Nordic и Three Fields Entertainment объявили о выходе Wreckreation — аркадной гоночной игры с открытым миром, которая позволяет игрокам полностью контролировать как управление автомобилем, так и его создание. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В Wreckreation мир полностью принадлежит игроку. Инновационная система Live Mix позволяет мгновенно редактировать мир в любой момент. Игроки могут изменять окружающий мир, создавая петли, рампы, трамплины, хаф-пайпы и перемещая препятствия в любую точку карты. Погоду, время суток и дорожную обстановку можно менять на ходу, что позволяет игрокам создавать собственные условия гонок и трюковые испытания, не выходя из игры.

Мир Wreckreation охватывает более 400 квадратных километров (150 квадратных миль), предлагая бесконечные дороги, бездорожье и открытые пространства для исследования. За рулём более 50 полностью настраиваемых автомобилей игроки могут задать свой собственный темп.