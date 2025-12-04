ЧАТ ИГРЫ
Wreckreation 28.10.2025
Аркада, Гонки, Строительство
5.6 29 оценок

Студия Wreckreation на грани закрытия: разработчики массово попадают под сокращения после отсутствия поддержки издателя

IKarasik IKarasik

Студия Three Fields Entertainment, создатели вышедшей в октябре аркадной гонки Wreckreation, официально подтвердила: вся команда получила уведомления о возможных сокращениях. Об этом рассказала гендиректор компании Фиона Сперри в развернутом сообщении на LinkedIn, назвав происходящее «разрушительным моментом» для коллектива.

По словам Сперри, несмотря на запуск игры под крылом THQ Nordic (группа Embracer), студия практически не получает поддержки и не увидит доходов от продаж Wreckreation «в обозримом будущем». Все работы над обновлениями и контентом после релиза велись за собственный счёт, и в 2025 году команде также пришлось бы полностью самофинансироваться.

«Без энтузиазма или финансовой поддержки со стороны издателя продолжать разработку невозможно. Мы не можем удерживать студию в текущем виде», — подчеркнула Сперри.

Она добавила, что особенно тяжело видеть замороженными наработки команды: новые функции, обновления и идеи, которые должны были развивать Wreckreation и укреплять его сообщество. Часть этих материалов студия опубликовала впервые — в надежде, что публичная демонстрация привлечёт инвесторов или новых партнёров.

«Даже если этого не случится, мы хотим, чтобы этот материал стал свидетельством нашего видения и таланта небольшой команды», — резюмировала Сперри.

Судьба Wreckreation и Three Fields Entertainment остаётся неопределённой, но разработчики делают последнюю попытку спасти проект и студию.

Комментарии:  6
Юрий Пенкин

а на что эти бездари выходцы вообще надеялись? выпустили шлак который ничем не интересен и теперь плачутся о закрытии? просто сделайте хотя бы клон современный своего burnout paradise шедеврального, а не отсебятину с трамплинами

5
Night Driving Avenger

Ирония в том, что их предыдущая игра - Dangerous Driving, - буквально клон Burnout 3, получилось дешево и сердито, но играбельно, даже издателя с бюджетом заполучили. А получив бюджет они высрали Wreckreation и теперь одной ногой в могиле. Просчитались, но где?

1
WAR1OCKS

ПОХЕР!!

2
Властелин Сосцов

КОТЕР!!

1
Night Driving Avenger

Нормальную гонку в духе Бернаута делать надо было, а не это черти что

2
TerryTrix

Или смесь Burnout с Motorstorm, вообще огонь будет!