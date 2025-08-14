THQ Nordic подтвердила, что Wreckreation не выйдет на PS4 и Xbox One

Существовала некоторая путаница с платформами Wreckreation. Когда аркадная гоночная игра с открытым миром была анонсирована в 2022 году, она была запланирована как для текущего, так и для предыдущего поколения платформ, включая ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Перенесёмся в 2023 год: версии для предыдущего поколения, по всей видимости, были отменены, а логотипы PS4 и Xbox One исчезли в трейлере THQ Nordic Showcase того года.

Усугубляет путаницу тот факт, что в настоящее время Wreckreation заявлена для PS4 и Xbox One на страницах цифровых магазинов владельцев платформ, а в PlayStation Store она даже указана как улучшенная для PS4 Pro.

1 августа в официальном сообщении в социальных сетях было объявлено, что гоночная игра Wreckreation «выходит на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One». На официальном сайте игры, напротив, перечислены только платформы текущего поколения.

Недавно издатель THQ Nordic подтвердил Traxion, что Wreckreation не выйдет на PS4 и Xbox One. Как и ожидалось, игра выйдет только на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Неудивительно, что Wreckreation покидает старые консоли PS4 и Xbox One. Текущее поколение существует уже пять лет, и всё больше разработчиков отказываются от платформ предыдущего поколения, чтобы использовать преимущества более мощного оборудования.