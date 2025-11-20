В обновлении Wreckreation добавили полицейские машины и поддержку PS5 Pro

Неожиданное обновление Wreckreation вышло на ПК и консолях, добавляя полицейские машины, поддержку PS5 Pro и ряд исправлений ошибок.

Обновление уже доступно и добавляет четыре играбельных полицейских машины в гоночную песочницу с открытым миром, каждая из которых расположена на полицейских участках по всей карте. Их можно использовать в новых событиях «Отключение», обозначенных на карте значками полиции, где нужно преследовать и уничтожать машины.

Полицейские машины также могут таранить движение и использоваться в событиях без ограничений по транспорту. За прохождение всех четырёх событий «Отключение» откроется коллекция автомобилей, и общее количество новых автомобилей в обновлении достигло восьми.

Кроме того, обновление добавляет восемь новых разблокируемых предметов Live Mix, открывая 60 новых элементов Live Mix. Среди них новые узкие прямые для спирального участка, новые движущиеся препятствия и сезонные предметы к Рождеству и Дню благодарения.

С этим обновлением Wreckreation теперь использует преимущества дополнительной мощности PlayStation 5 Pro, позволяя игре работать в разрешении 4K и 60 кадрах в секунду, а также световую панель контроллера DualSense.