Вышел обзорный трейлер Wreckreation - смеси Burnout, FlatOut и Trackmania

THQ Nordic и Three Fields представили обзорный трейлер Wreckreation — аркадной гонки в открытом мире. Над игрой работают выходцы из Criterion Games (Need for Speed, Burnout). В ролике показали ключевые механики предстоящей игры.

События Wreckreation развернутся по вселенной MixWorld. Протяженность открытого мира составит 400 квадратных километров. Игроки смогут изменять окружение в одиночку или в компании друзей, создавая трассы, придумывая игровые режимы и делясь ими с сообществом.

В Wreckreation можно строить дороги, размещать препятствия, петли и платформы, экспериментировать с окружением и погодой, а также кастомизировать автомобили с самого начала игры. Механика позволяет как организовывать классические гонки и трюковые заезды, так и устраивать аварии.

Кроме того, в игре будут доступны 16 радиостанций с музыкой разных жанров, система рекордов, разрушение билбордов и возможность застраивать свободные участки карты — например, можно поставить отделение полиции и таким образом повысить присутствие полицейских в районе.

Wreckreation выпустят уже 28 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с текстовым переводом на русский язык. Стоимость гонки составит $40 (~3,3 тыс. рублей).