Wreckreation - духовный наследник Burnout получил смешанные отзывы

Разработчики легендарной серии Burnout вернулись с новым проектом, который должен был возродить дух безумных аварий и зрелищных погонь. Wreckreation от студии Three Fields Entertainment позиционируется как духовный наследник серии Criterion Games — сочетание Burnout и Trackmania с акцентом на полную свободу игрока.

Однако первые рецензии оказались не столь впечатляющими, как сами столкновения в игре. Wreckreation получила среднюю оценку 70% от журналистов, что можно считать приемлемым результатом, но о хите речи не идет. Критики отмечают интересную концепцию и амбиции проекта, однако недостаточная проработка и технические недочеты серьезно ограничивают потенциал этой духовной преемницы Burnout.

В обзорах хвалят аркадную атмосферу, эффектные столкновения и креативность режима «LiveMix», позволяющего на лету создавать собственные трассы и делиться ими с другими игроками. К сожалению, столь же часто упоминаются проблемы: слабая оптимизация, скучный открытый мир, странная физика автомобилей и не до конца продуманные игровые решения. Одиночный режим называют монотонным, а карту — пустой и лишенной характера.

Среди игроков ситуация выглядит еще хуже. В Steam Wreckreation собрала «смешанные» отзывы, причем лишь 42% оценок являются положительными. Поклонники, ожидавшие возвращения старого доброго Burnout, не скрывают разочарования — игра должна была быть полна адреналина, а вместо этого напоминает незавершенную тестовую версию.

Больше всего критики досталось катастрофической оптимизации — игроки жалуются на серьезные просадки частоты кадров, зависания и ошибки в управлении. Среди основных претензий также отмечают проблемы с дрифтом, отсутствие возможности вернуться к предыдущей контрольной точке и слишком короткие временные лимиты в испытаниях. Многие отмечают, что, несмотря на схожий с Burnout дух, игра «не делает ничего лучше» и производит впечатление незаконченной. Некоторые называют Wreckreation проектом с потенциалом, которому требуются солидные обновления, прежде чем можно будет говорить о возвращении короля аркадных гонок.