Новый трейлер WTF - Waifu Tactical Force завлекает милыми аниме-красотками на открытый тест шутера

Японская студия Team Waifu совместно с издателем Extremely Normal опубликовала новый трейлер своего соревновательного многопользовательского шутера с говорящим названием WTF — Waifu Tactical Force. Свежий ролик демонстрирует не только высокую динамику перестрелок, но и объявляет о скором старте открытого плейтеста.

Геймплей WTF совмещает в себе механики скоростного командного шутера от первого лица в формате «3 на 3» с уникальными симулятивными элементами. В боях на городских локациях пользователям предстоит управлять боевыми аниме-девушками — "вайфу". Помимо классических столкновений с врагами — игра также предлагает PVE-режим, геймплей тесно связан с механикой «Материнской базы». Одерживая победы в матчах, игроки зарабатывают ресурсы, которые необходимы для постройки и улучшения своей базы. В свою очередь, апгрейд базы открывает доступ к новым способностям, уникальным перкам и дополнительным оперативницам. Разработчики также сделали серьезный упор на социальный элемент: в перерывах между миссиями игрокам предложат "развивать" своих героинь через симулятор свиданий, выстраивая отношения со спасенными красотками на базе.

Ознакомиться с симбиозом сетевого шутера и аниме-повседневности игроки смогут уже сегодня. Тестирование WTF - Waifu Tactical Force стартует 4 июня в 13:00 по московскому времени. В связи с необходимостью балансировки серверов и проверки систем матчмейкинга, допуск будет происходить волнами: первыми игру опробуют активные участники Discord-сообщества студии, после чего пропуск начнет выдаваться пользователям, подавшим заявку в цифровом магазине Steam.

Полноценный релиз шутера Waifu Tactical Force заявлен на 2027 год и пока только для ПК.