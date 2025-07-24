Авторы Wuchang: Fallen Feathers "глубоко сожалеют" о проблемах с производительностью - патч уже в работе

WUCHANG: Fallen Feathers от Leenzee Games стартовала с проблемами, которые моментально вызвали волну негатива в сообществе. Игра вышла только вчера, но уже собрала более 8000 отзывов в Steam — из них лишь 21% положительные. Основная причина недовольства — серьёзные проблемы с производительностью.
В официальном заявлении студия признала сбои и поблагодарила игроков за поддержку, извинившись за доставленные неудобства. «Мы получили множество сообщений о низкой оптимизации, ошибках при распределении наград за предзаказ и аномалиях в региональных ценах. Эти проблемы не должны были возникнуть, и мы глубоко сожалеем», — говорится в сообщении Leenzee Games.
Разработчики уверяют, что игра должна работать стабильно на ПК, соответствующих рекомендуемым требованиям, но всё же обещают улучшить производительность для более широкого спектра конфигураций. Патч с исправлениями уже в работе и будет выпущен «в ближайшее время».
Также студия работает со Steam над устранением ценовых несоответствий в разных регионах. А за ошибки с предзаказами обещают компенсацию: все покупатели получат бесплатную копию саундтрека, а владельцы Deluxe-издания — дополнительный косметический костюм в одном из следующих обновлений.
Но несмотря на эти попытки загладить вину, игроки пока настроены скептически. Основной запрос остаётся прежним — им нужна стабильная и оптимизированная игра, а не только бонусы в качестве извинений.
Графика неплохая, много растительности, надо видеокарта мощная . Но многие до сих пор думают что к примеру 3070 современная видеокарта и на ней должны все игры работать в 4к, на видеокарте 5 летней давности.
Графика самая обычная и как обычно завышенные требования.
Не знаю какие там проблемы, но на 4060 на высоких игра идет нормально
поддерживаю, 3060ti стабильные 60фпс с высокими эффектами, текстурами и освещением
Друг на 1060 играет, говорит все летает, но проблем. Это купленные хейтиры на игрульку гонят.
На встройке интел 3000 норм на средних идет
Как обычно извините, поправим патчами в будущем, дичь очередная
Но это выпустим. Жрите что дают, челядь неблагодарная)
оптимизация херня .с 140 кадров падает до 60 .причем не понятно что там грузит .14600к 4070ti super
если ты с фреймгеном, то он отключается, когда на экране субтитры появляются, поэтому и провалы такие
На 720p понизь норм будет
Ой как глубоко они сожалеют после 8000 гневных отзывов и 21% рейтинга. Сюрприз что игра не работает? Бетатест за фулпрайс снова в меню. Компенсация саундтреком за неиграбельный продукт это просто уровень бог. Патч выйдет в ближайшее время, ага, когда онлайн до 0 упадёт и все про этот кривой релиз забудут.
ДРЯНЬ ЗАПУСТИЛОСЬ ТОЛЬКО 1 РАЗ ЗАТЕМ ВЫЛЕТЫ
На ноуте с 3060 работает отвратительно Full HD на самых низких настройках еще и фризит периодически длсс как попало работает оптимизация отсутствует как всегда на этой галимой шляпе UE5.Да и геймплейно чет вязко,криво,косо не просто так такие оценки короче.
Играю на 1060 стабильные 50-60 кадров и никаких стартеров.
Да про 1080р и 1440р понятно, а вот с 4к все проблемы начинаются.
В 800*600 ?