Авторы Wuchang: Fallen Feathers "глубоко сожалеют" о проблемах с производительностью - патч уже в работе

WUCHANG: Fallen Feathers от Leenzee Games стартовала с проблемами, которые моментально вызвали волну негатива в сообществе. Игра вышла только вчера, но уже собрала более 8000 отзывов в Steam — из них лишь 21% положительные. Основная причина недовольства — серьёзные проблемы с производительностью.

В официальном заявлении студия признала сбои и поблагодарила игроков за поддержку, извинившись за доставленные неудобства. «Мы получили множество сообщений о низкой оптимизации, ошибках при распределении наград за предзаказ и аномалиях в региональных ценах. Эти проблемы не должны были возникнуть, и мы глубоко сожалеем», — говорится в сообщении Leenzee Games.

Разработчики уверяют, что игра должна работать стабильно на ПК, соответствующих рекомендуемым требованиям, но всё же обещают улучшить производительность для более широкого спектра конфигураций. Патч с исправлениями уже в работе и будет выпущен «в ближайшее время».

Также студия работает со Steam над устранением ценовых несоответствий в разных регионах. А за ошибки с предзаказами обещают компенсацию: все покупатели получат бесплатную копию саундтрека, а владельцы Deluxe-издания — дополнительный косметический костюм в одном из следующих обновлений.

Но несмотря на эти попытки загладить вину, игроки пока настроены скептически. Основной запрос остаётся прежним — им нужна стабильная и оптимизированная игра, а не только бонусы в качестве извинений.