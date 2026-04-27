Digital Bros выкупила права на Wuchang: Fallen Feathers

Digital Bros приобрела полные права на интеллектуальную собственность на ролевую игру в жанре soulslike Wuchang: Fallen Feathers у китайского разработчика Leenzee за 32 миллиона юаней. Получив контроль над интеллектуальной собственностью, Digital Bros получает полный стратегический контроль над жизненным циклом игры, включая будущие разработки и инвестиции.

Wuchang: Fallen Feathers, выпущенная в июле 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Xbox Game Pass, имела большой коммерческий успех, возглавив мировые продажи в Steam ещё до запуска и превысив 1 миллион проданных копий, что принесло более 30 миллионов евро дохода. Сделка соответствует стратегии Digital Bros по увеличению портфеля полностью принадлежащих ей интеллектуальных прав, способствуя расширению маржи и созданию долгосрочной ценности, при этом существенно не меняя операционные прогнозы на текущий год.

Компания подчеркнула, что сотрудничество с Leenzee было позитивным и что приобретение призвано упростить процесс принятия решений относительно будущего франшизы. Эта сделка укрепляет позиции компании в сегменте премиальных экшен-RPG и подчёркивает ее стремление создавать долгосрочную ценность на основе высокоэффективных франшиз на конкурентном глобальном игровом рынке.