Длительность прохождения Wuchang: Fallen Feathers и другие детали китайской экшен-RPG

Разработчики Wuchang: Fallen Feathers, амбициозной китайской экшен-RPG, раскрыли новые детали о своем проекте. В недавнем интервью они подтвердили, что прохождение игры займет около 60 часов. На это время геймеров ожидают захватывающие сражения, глубокий сюжет и тщательно продуманный дизайн уровней.

Основной игровой процесс разделен на пять больших зон, прохождение каждой из которых займет около 10 часов. Всё будет зависеть от тщательности исследования и стиля боя игрока. В создании этого проекта разработчики вдохновлялись такими культовыми сериями, как Ninja Gaiden, Monster Hunter и Dark Souls, чтобы создать уникальное сочетание сложного боя, разнообразного ландшафта и интригующей атмосферы. С момента старта разработки в 2019 году студия сделала большой упор на детальную проработку каждой локации, уделяя внимание не только визуальному оформлению, но и взаимодействию с миром.

Интересно, что создатели Wuchang: Fallen Feathers уже имеют планы на продолжение. Во второй части они намерены пересмотреть привычные элементы жанра хардкорных экшен-RPG. Например, речь идет об отказе от традиционных «костров» и внедрении более оригинальных механик прогрессии.

Недавно внимание к игре привлекли изменения в дизайне главной героини, которые получили положительные отзывы игроков.

Также разработчики демонстрировали восемь минут игрового процесса, что позволило геймерам поближе познакомиться с миром игры.

У Wuchang: Fallen Feathers нет точной даты релиза, однако авторы собираются выпустить игру в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.