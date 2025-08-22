Для Wuchang: Fallen Feathers вышел патч 1.5.1 с исправлениями и улучшениями

Разработчики из Leenzee сообщили, что обновления 1.5.1 для Wuchang: Fallen Feathers уже доступно для загрузки на ПК в Steam и Epic Games, а также на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Размер скачиваемых файлов составляет около 2,2 ГБ.
Заметки к патчу 1.5.1
- Исправлена ошибка, из-за которой эссенцию красной ртути можно было бесконечно улучшать в системе хранилища Impetus.
- Исправлена ошибка, из-за которой ограничение снижения урона могло превышать 100%.
- Исправлена ошибка в некоторых цепочках заданий, из-за которой игроки не могли получить достижения.
- Исправлена проблема с вводом с контроллера PS5.
- Добавлен новый параметр NVIDIA Reflex Low Latency в меню настроек.
- Снижено использование видеопамяти, что повышает производительность и стабильность на некоторых конфигурациях ПК.
- Исправлено несколько проблем, вызывавших сбои.