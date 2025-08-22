ЧАТ ИГРЫ
Wuchang: Fallen Feathers 24.07.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 717 оценок

Для Wuchang: Fallen Feathers вышел патч 1.5.1 с исправлениями и улучшениями

monk70 monk70

Разработчики из Leenzee сообщили, что обновления 1.5.1 для Wuchang: Fallen Feathers уже доступно для загрузки на ПК в Steam и Epic Games, а также на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Размер скачиваемых файлов составляет около 2,2 ГБ.

Заметки к патчу 1.5.1

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой эссенцию красной ртути можно было бесконечно улучшать в системе хранилища Impetus.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой ограничение снижения урона могло превышать 100%.
  • Исправлена ​​ошибка в некоторых цепочках заданий, из-за которой игроки не могли получить достижения.
  • Исправлена ​​проблема с вводом с контроллера PS5.
  • Добавлен новый параметр NVIDIA Reflex Low Latency в меню настроек.
  • Снижено использование видеопамяти, что повышает производительность и стабильность на некоторых конфигурациях ПК.
  • Исправлено несколько проблем, вызывавших сбои.
