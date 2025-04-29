Эффектный трейлер Wuchang: Fallen Feathers раскрывает боссов игры и дату релиза

Ранее просочившиеся сведения о дате выхода мрачного экшена Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Lenzee в целом подтвердились — но с небольшим уточнением. Если раньше инсайдеры указывали на 17 июля, то теперь разработчики сами расставили все точки над i, опубликовав зрелищный четырёхминутный трейлер с новой датой. Однако поклонникам жанра не придётся ждать осени — игра всё равно выйдет этим летом.

Главным событием свежего ролика стала демонстрация одной из боссов — Фан Лин, более известной как «Совершенная невеста». В первой фазе боя она предстаёт в виде женщины с щупальцеобразным наростом, напоминающим змею. Но затем по всем канонам жанра soulslike начинается вторая стадия, где персонаж теряет человеческий облик и превращается в ужасающую химеру. Визуально босс-встреча напоминает смесь ритуального кошмара и телесного ужаса — и задаёт тон всей игре.

На новом видео также заметно, насколько продвинутой стала система боя. Главная героиня, пиратка по имени Учжан, эффектно комбинирует удары и свободно переключается между разными видами оружия. Игра построена на движке Unreal Engine 5, что придаёт её мрачному миру дополнительную выразительность и глубину: полуразрушенные храмы, дымные деревни, искривлённые существа и тревожная атмосфера древнего проклятия.

В центре сюжета — таинственная болезнь "Перообразование", от которой страдает героиня. Путешествуя по землям Шу, она будет поглощать силу побеждённых чудовищ и искать ответы среди заброшенных святилищ и забытых тайн.

Одновременно с выходом трейлера стали доступны предзаказы. На цифровых витринах представлены две версии игры: стандартное и расширенное издание. Базовая версия включает саму игру, два костюма и оружие, а также один предмет для прокачки умений. В состав Deluxe-издания входят дополнительные наряды, пять видов оружия и два усилителя навыков.

Wuchang: Fallen Feathers выйдет 24 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра будет доступна с первого дня в Xbox Game Pass.