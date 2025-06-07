Эпичный трейлер Wuchang: Fallen Feathers напоминает о скором релизе китайского экшена

На сцене Summer Game Fest 2025 состоялся новый показ Wuchang: Fallen Feathers — китайского экшена в духе Soulslike, находящегося в разработке уже более четырёх лет. Студия Leenzee представила свежий трейлер, в котором главная героиня Бай Учан продолжает свой путь сквозь мрачные, феодальные пейзажи, населённые чудовищами и обречёнными душами.

Видео вновь делает акцент на медитативном темпе сражений, высокой цене за каждую ошибку и грандиозных битвах с боссами. Каждое столкновение с противником требует выверенной тактики, а визуальный стиль игры сочетает тёмное фэнтези с элементами традиционной китайской культуры, что выделяет проект среди других представителей жанра.

Несмотря на знакомую формулу, Wuchang: Fallen Feathers привлекает внимание не только фанатов Souls-игр, но и всех любителей насыщенных одиночных экшенов с атмосферным миром и мифологическим антуражем. Летний релиз уже не за горами.

Wuchang: Fallen Feathers выходит 24 июля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.