Еще один достойный соулслайк: Wuchang: Fallen Feathers получает хорошие оценки от прессы

На фоне усталости от вторичных «соулслайков», Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Leenzee сумел удивить критиков и, похоже, станет приятной неожиданностью для поклонников жанра. Ряд изданий уже назвали игру «лучшей альтернативой Soulsborne со времён Lies of P», а многие рецензенты подчёркивают, что проект не просто копирует формулу, а пытается её развить.

Так, TechRadar и DualShockers поставили игре 9 баллов из 10, отметив выдающийся дизайн уровней, вариативность боевой системы и продуманную прокачку. COGconnected и TechRaptor также оценили игру высоко — 8.5, назвав её «старой школой с современным обликом». В целом, Wuchang: Fallen Feathers собрал множество «восьмёрок», что позволило ему получить 77-80 баллов на Metacritic и 77 на OpenCritic.

Обзор рецензий на Fallen Feathers:

TechRadar Gaming - 9.0/10

COGconnected - 8.4/10

GamesRadar+ - 7/10

Dexerto - 8/10

ComicBook – 8/10

IGN - 8/10

GAMINGbible - 8/10

CGMagazine - 6/10

TheGamer - 6/10

Push Square - 6/10

Eurogamer - 6/10

Slant Magazine - 5/10

TheSixthAxis - 4/10

Впрочем, проект получил и свою долю критики: Push Square, TheGamer и CGMagazine оценили его на 6 из 10, упомянув технические недоработки и неудачные механики. А TheSixthAxis вовсе выставил 4 балла, назвав игру «шаблонной» и страдающей от проблем с производительностью на PlayStation 5. Тем не менее, даже среди умеренно настроенных критиков звучит признание, что для дебютной работы Leenzee это более чем достойный результат.

Wuchang: Fallen Feathers выходит 24 июля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на ПК в Steam, Microsoft Store и Epic Games Store.