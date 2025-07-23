Еще один достойный соулслайк: Wuchang: Fallen Feathers получает хорошие оценки от прессы

На фоне усталости от вторичных «соулслайков», Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Leenzee сумел удивить критиков и, похоже, станет приятной неожиданностью для поклонников жанра. Ряд изданий уже назвали игру «лучшей альтернативой Soulsborne со времён Lies of P», а многие рецензенты подчёркивают, что проект не просто копирует формулу, а пытается её развить.
Так, TechRadar и DualShockers поставили игре 9 баллов из 10, отметив выдающийся дизайн уровней, вариативность боевой системы и продуманную прокачку. COGconnected и TechRaptor также оценили игру высоко — 8.5, назвав её «старой школой с современным обликом». В целом, Wuchang: Fallen Feathers собрал множество «восьмёрок», что позволило ему получить 77-80 баллов на Metacritic и 77 на OpenCritic.
Обзор рецензий на Fallen Feathers:
- TechRadar Gaming - 9.0/10
- COGconnected - 8.4/10
- GamesRadar+ - 7/10
- Dexerto - 8/10
- ComicBook – 8/10
- IGN - 8/10
- GAMINGbible - 8/10
- CGMagazine - 6/10
- TheGamer - 6/10
- Push Square - 6/10
- Eurogamer - 6/10
- Slant Magazine - 5/10
- TheSixthAxis - 4/10
Впрочем, проект получил и свою долю критики: Push Square, TheGamer и CGMagazine оценили его на 6 из 10, упомянув технические недоработки и неудачные механики. А TheSixthAxis вовсе выставил 4 балла, назвав игру «шаблонной» и страдающей от проблем с производительностью на PlayStation 5. Тем не менее, даже среди умеренно настроенных критиков звучит признание, что для дебютной работы Leenzee это более чем достойный результат.
Wuchang: Fallen Feathers выходит 24 июля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на ПК в Steam, Microsoft Store и Epic Games Store.
Жду. Для меня сразу игра года. Ни диалоги года, ни сюжет года, ни графон года, а именно игра, где главенствует геймплей и гейм дизайн в целом. И вроде как, ожидается прекрасный арт дизайн с не менее прекрасной атмосферой. В общем, все то, что я в последние годы жду от игр.
Да игры года ей очень далеко, хороших локаций гораздо меньше, чем в других соулс играх, дизайн тоже не шедевр прям, ещё и костюмы разочаровали, хороших 4 и то, один за предзаказ. Сюжет в ней есть, не понимаю, почему почти все общоршики пишут, что нет, такое чувство, что они не играли. Вот что сделано круто, это боевка.
Вот на что мне пофиг так это на костюмы. Если ты конечно про откровенные имеешь ввиду. Вообще до одного места. Мне сама по себе идея играть за девку не очень то нравится, а если брать во внимание на всякие физику груди, жопы, откровенные шмотки так вообще отталкивает. Скажем так, отвлекает это все от самой игры. Уже пропадает для меня вся серьёзность. А мрачность тем более. Ну что касается игры года, то для меня уж точно не ккд2 и экспедиция 33. В них даже не играл. Обзора вполне хватило. И то с перемотками. Что-то в последнее время мне поднадоело игры где надо куда-то долго идти, изредка постреливая в редких врагов. И прийти чтобы на 20 минут утонуть в диалогах. А потом снова идти куда то в другое место так же долго. Хотя, раньше мне это пипец как нравилось.))
Ты когда и где ее пройти успел???
Очередной соулскал
Че руки из опы?😂
4 из 10 хорошая оценка китайского дерьма с дерьмувой.
извините но новсть парашная.какая ещё пресса??щас нет никакой прессы.есть активисты,которые хотят вам говорить во что играть.псгеймер,котаку,айджиэн,геймер.забыли их скандалы с оценками и статьи где они восхваляют драгон эйдж и оутлавс??зачем вы их слушаете,вы сами предаете им какой то акторитет
Че за петух поставил 4, надо бы найти и дать ему троечку в его тупое лицо, а потом в лес отвести и закопать его там
Я так понял что денувы не будет?
Пока вроде не планируется, но у них есть еще около 20 часов объявить об обратном.
а кто то из непродажных будет? ну видно что челам снизу не заплатили
это даже не ниох и совсем не секиро и уж точно не кольца и прочие соусы
это скорее как Bright Memory от одного китайца не круто но несопоставима в сравнении с соусами
Какие-то смешанные ощущения от игры, исходя из тех материалов и рецензий, что есть. Вроде и выглядит интересно, но что-то отталкивает от покупки. С другой стороны, не так и дорого она стоит относительно стандартных цен на ААА.
"Трудно осознать серьезность ситуации, когда я пробираюсь через лужи крови и слушаю крики людей, потерявших своих друзей и семью из-за ужасающей болезни, когда я играю за персонажа, который должен был радовать глаз" - PC Gamer. Все понятно, гг не транс поэтому игра плохая
Очередной азиатский сосалик? Фу.
Все сосалики азиатские