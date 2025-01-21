Эстетика эпохи Мин и сексуальная героиня: журналисты оценили хардкорный экшен Wuchang: Fallen Feathers

Из Поднебесной готовится вырваться новый хардкорный экшен, который может стать достойным приемником прошлогоднего экшена Black Myth: Wukong. Хардкорная Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Leenzee Games уже успел привлечь внимание своим эффектным трейлером во время летних презентаций новинок. Сегодня появилось больше интересной информации о проекте, благодаря представителям прессы, которые успели опробовать несколько часов реального геймплея.

Судя по всему, новика может легко затянуть в себя благодаря интересным механикам, арт-стилю и привлекательному образу главной героини, которая стала "сексуальнее". Как отмечают рецензенты, авторы Wuchang: Fallen Feathers явно вдохновлялись образом Евы из Stellar Blade, поэтому изменили изначальный дизайн протагонистки.

Игра, впервые показанная в 2021 году, претерпела значительные изменения. Если тогда Wuchang казался сырым и неуклюжим, то теперь проект демонстрирует уверенный шаг в сторону качественного Soulslike. Журналисты отмечают плавные и динамичные бои, которые больше ориентированы на действие, чем на прокачку характеристик. Однако система прогресса не подкачала: она сочетает традиционную для жанра механику с уникальной вариацией в виде "древовидных" навыков, напоминающих Diablo. Игроки не смогут разблокировать все способности, что заставит выбирать направления специализации.

Кроме того, разработчики внедрили интересную механику "падших перьев". Они накапливаются при идеально выполненных уклонениях или парировании и позволяют усилить способности, например, сократить время зарядки атак. Система оружия тоже заслуживает внимания — каждое из них имеет свою специализацию, а перераспределение навыков возможно без затрат.

Но не только геймплей вызывает восторг. Аутентичный арт-стиль, вдохновленный эпохой Мин и китайским фольклором, добавляет игре самобытности. Взаимосвязанные игровые локации, доступ к новым областям через победы над боссами и активируемые короткие пути создают классическое, но выверенное ощущение проработанного мира.

Впечатления прессы оставляют надежду, что Wuchang: Fallen Feathers сможет достойно занять место среди лучших представителей жанра.