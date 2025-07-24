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Wuchang: Fallen Feathers 24.07.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 206 оценок

Игроки обвинили издание TheGamer в использовании ChatGPT для обзора Wuchang: Fallen Feathers

Extor Menoger Extor Menoger

На фоне неоднозначных оценок нового экшена Wuchang: Fallen Feathers в сети разгорелся дополнительный скандал, в центре которого оказалось игровое издание TheGamer. Внимательные читатели заметили в тексте рецензии фразу, которая, по их мнению, прямо указывает на использование нейросети ChatGPT при написании материала.

Пользователи в социальных сетях начали распространять скриншоты фрагмента обзора, где автор рассуждает о разнообразии оружия и способностей в игре. В предложении, посвященном разработчикам, вместо названия студии Leenzee Games стоял характерный для нейросетевых запросов плейсхолдер: "с разработчиком [имя], предлагающим хорошее разнообразие".

Эта находка вызвала волну критики и насмешек в адрес издания. Многие игроки посчитали это доказательством того, что рецензент либо полностью сгенерировал текст с помощью искусственного интеллекта, либо использовал его для дополнения или редактирования своей статьи, но забыл исправить техническую заглушку. Ситуацию усугубил тот факт, что обзор TheGamer и без того был воспринят в штыки частью аудитории. Издание поставило игре 60 баллов из 100, а одним из главных минусов автор назвал "неудобное и безвкусное изображение женщин", что также стало предметом широкой дискуссии.

14
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
CaMahoney

Кому не по**й на все эти издания и профессиАнальных критиков? Неужели есть пласт "одарённых", который смотрят на оценку какого-нибудь ВасянГеймингНьюс и строят своё представление об игре отталкиваясь от его не менее Васянской оценки? Мерзость

12
agula98
на все эти издания и профессиАнальных критиков?

Нет, вон виталямбе с ixbt недавно на стриме 2 млн задонатили и один подписчик 5090 прислал, на самом деле это тебе только кажется что никому не нужны а быть игровым журналистом это прибыльное дело, особенно на западе а в игру вообще играть не надо, чатгпт рецензию напишет

1
CaMahoney agula98
ixbt

Их обзоры скорее прикола ради посидеть посмотреть, но строить своё впечатление об игре на фоне их мнения? Это какой-то уровень разжижения содержимого черепной коробки, имхо

9
Властелин Сосцов

не все люди имеют свое мнение, многие его боятся и ищут чужое, иначе с хрена ли у всякого мусорного блогинга и стриминга столько подписоты и донатеро? и это печально

5
ZAUSA

А что не так? Честная оценка от ИИ...

5
Mirabell Ivsi

Им занесли киберчемоданы.

1
Властелин Сосцов

она не может быть честной, когда хозяин приказал)

1
Jensen

Ии берет эти оценки с разных сайтов.

1
Святой Джо

Опять какие-то блохеры и журнализды в интернетах оподливились позорно.

4
firefox0047

Это все очень хорошо но кого нибудь волнует тема оптимизации данного шедевра

1
Diablonos

UE5, там все как бы понятно с оптимизацией.

1
firefox0047 Diablonos

Ну кто то хотя бы пытается с этим что то делать. А тут болт забили и все

1
Madiark

Какая игра такие обзоры

1
ShowyAlberic

Это я слепой, или на скрине в посте этого нет?

В предложении, посвященном разработчикам, вместо названия студии Leenzee Games стоял характерный для нейросетевых запросов плейсхолдер: "с разработчиком [имя], предлагающим хорошее разнообразие".
ArTeryS

Сейчас бы современной игровой журналистике верить. Там либо изначально предвзятое мнение (политика, чемоданы), либо журналист поиграл 2 часа, либо отдали всё на откуп нейронке, так как самим впадлу уже

Пользователь ВКонтакте

Что- то последнее время игроки напоминают вечно недовольных бабок со двора, которые вечно всем недовольны и придираются к любым мелочам 🤷‍♂️ // Nvidia Power