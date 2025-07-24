На фоне неоднозначных оценок нового экшена Wuchang: Fallen Feathers в сети разгорелся дополнительный скандал, в центре которого оказалось игровое издание TheGamer. Внимательные читатели заметили в тексте рецензии фразу, которая, по их мнению, прямо указывает на использование нейросети ChatGPT при написании материала.
Пользователи в социальных сетях начали распространять скриншоты фрагмента обзора, где автор рассуждает о разнообразии оружия и способностей в игре. В предложении, посвященном разработчикам, вместо названия студии Leenzee Games стоял характерный для нейросетевых запросов плейсхолдер: "с разработчиком [имя], предлагающим хорошее разнообразие".
Эта находка вызвала волну критики и насмешек в адрес издания. Многие игроки посчитали это доказательством того, что рецензент либо полностью сгенерировал текст с помощью искусственного интеллекта, либо использовал его для дополнения или редактирования своей статьи, но забыл исправить техническую заглушку. Ситуацию усугубил тот факт, что обзор TheGamer и без того был воспринят в штыки частью аудитории. Издание поставило игре 60 баллов из 100, а одним из главных минусов автор назвал "неудобное и безвкусное изображение женщин", что также стало предметом широкой дискуссии.
Игроки обвинили издание TheGamer в использовании ChatGPT для обзора Wuchang: Fallen Feathers
На фоне неоднозначных оценок нового экшена Wuchang: Fallen Feathers в сети разгорелся дополнительный скандал, в центре которого оказалось игровое издание TheGamer. Внимательные читатели заметили в тексте рецензии фразу, которая, по их мнению, прямо указывает на использование нейросети ChatGPT при написании материала.
Кому не по**й на все эти издания и профессиАнальных критиков? Неужели есть пласт "одарённых", который смотрят на оценку какого-нибудь ВасянГеймингНьюс и строят своё представление об игре отталкиваясь от его не менее Васянской оценки? Мерзость
Нет, вон виталямбе с ixbt недавно на стриме 2 млн задонатили и один подписчик 5090 прислал, на самом деле это тебе только кажется что никому не нужны а быть игровым журналистом это прибыльное дело, особенно на западе а в игру вообще играть не надо, чатгпт рецензию напишет
Их обзоры скорее прикола ради посидеть посмотреть, но строить своё впечатление об игре на фоне их мнения? Это какой-то уровень разжижения содержимого черепной коробки, имхо
не все люди имеют свое мнение, многие его боятся и ищут чужое, иначе с хрена ли у всякого мусорного блогинга и стриминга столько подписоты и донатеро? и это печально
А что не так? Честная оценка от ИИ...
Им занесли киберчемоданы.
она не может быть честной, когда хозяин приказал)
Ии берет эти оценки с разных сайтов.
Опять какие-то блохеры и журнализды в интернетах оподливились позорно.
Это все очень хорошо но кого нибудь волнует тема оптимизации данного шедевра
UE5, там все как бы понятно с оптимизацией.
Ну кто то хотя бы пытается с этим что то делать. А тут болт забили и все
Какая игра такие обзоры
Это я слепой, или на скрине в посте этого нет?
Сейчас бы современной игровой журналистике верить. Там либо изначально предвзятое мнение (политика, чемоданы), либо журналист поиграл 2 часа, либо отдали всё на откуп нейронке, так как самим впадлу уже
Что- то последнее время игроки напоминают вечно недовольных бабок со двора, которые вечно всем недовольны и придираются к любым мелочам 🤷♂️ // Nvidia Power