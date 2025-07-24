Игроки обвинили издание TheGamer в использовании ChatGPT для обзора Wuchang: Fallen Feathers

На фоне неоднозначных оценок нового экшена Wuchang: Fallen Feathers в сети разгорелся дополнительный скандал, в центре которого оказалось игровое издание TheGamer. Внимательные читатели заметили в тексте рецензии фразу, которая, по их мнению, прямо указывает на использование нейросети ChatGPT при написании материала.



Пользователи в социальных сетях начали распространять скриншоты фрагмента обзора, где автор рассуждает о разнообразии оружия и способностей в игре. В предложении, посвященном разработчикам, вместо названия студии Leenzee Games стоял характерный для нейросетевых запросов плейсхолдер: "с разработчиком [имя], предлагающим хорошее разнообразие".



Эта находка вызвала волну критики и насмешек в адрес издания. Многие игроки посчитали это доказательством того, что рецензент либо полностью сгенерировал текст с помощью искусственного интеллекта, либо использовал его для дополнения или редактирования своей статьи, но забыл исправить техническую заглушку. Ситуацию усугубил тот факт, что обзор TheGamer и без того был воспринят в штыки частью аудитории. Издание поставило игре 60 баллов из 100, а одним из главных минусов автор назвал "неудобное и безвкусное изображение женщин", что также стало предметом широкой дискуссии.