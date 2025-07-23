ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wuchang: Fallen Feathers 24.07.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 181 оценка

Intel выпустила новый графический драйвер с поддержкой Wuchang: Fallen Feathers и другими возможностями

monk70 monk70

Компания Intel выпустила новый драйвер (не WHQL) для своих видеокарт и процессоров. Версия 32.0.101.6972 добавляет оптимизацию и поддержку Killing Floor 3, обновления Unreal Engine 5 для Valorant и Wuchang: Fallen Feathers. Nvidia уже выпустила драйвер с оптимизацией для тех же игр, и Intel теперь следует её примеру.

NVIDIA выпустила драйвер GeForce 577.00 WHQL с оптимизацией для WUCHANG: Fallen Feathers и Valorant на UE5

Вот основные моменты обновления:

  • Поддержка драйвера Intel Game On на графических процессорах Intel Arc серии B, серии A и Intel Core Ultra со встроенными графическими процессорами Intel Arc для:
    • Killing Floor 3
    • Обновление Valorant UE5
    • Wuchang: Fallen Feathers

Повышение производительности игры на графических процессорах Intel Arc серии B по сравнению с драйвером Intel 32.0.101.6913 для:

  • REMATCH (DX12):
    • Средний прирост FPS до 12% при разрешении 1440p с настройками Ultra
    • Средний прирост FPS до 9% при разрешении 1080p с настройками Ultra

Вот что было исправлено:

  • Графические процессоры Intel Arc серии B:
    • В Returnal (DX12) возможны периодические сбои приложения при включенной трассировке лучей.
    • В Fragpunk (DX11) возможны чёрные искажения на некоторых текстурах.
    • В Microsoft Flight Simulator 2024 (DX12) могут периодически возникать сбои в режиме свободного полёта.
  • Видеокарты Intel Arc серии A:
    • В Returnal (DX12) могут периодически возникать сбои во время игры с включённой трассировкой лучей.
  • Intel Core Ultra Series 2 со встроенными графическими процессорами Intel Arc:
    • В PugetBench для Photoshop могут возникать ошибки при выполнении теста.
    • Topaz Video AI может работать с более низкой производительностью, чем ожидалось.

Вы можете скачать драйвер с официального сайта здесь. Полные примечания к выпуску доступны здесь (PDF).

8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

А что касается нового драйвера на видяхи от Nvidia, то стоит ли ставить и переходить с апрельского на него? Наверно, нужно будет глянуть всё это дело на Вучанге🤔 // Nvidia Power

2
LimitedYwyr

Ну у меня вообще 0 проблем за последние лет 10, обновляюсь буквально на каждый новый выходящий драйвер. Да и вообще, с 2006 года как у меня появился инет, ни на АМД, ни на Нвидиа драйвера не глючили никогда. Что я делаю не так ?