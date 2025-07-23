Intel выпустила новый графический драйвер с поддержкой Wuchang: Fallen Feathers и другими возможностями

Компания Intel выпустила новый драйвер (не WHQL) для своих видеокарт и процессоров. Версия 32.0.101.6972 добавляет оптимизацию и поддержку Killing Floor 3, обновления Unreal Engine 5 для Valorant и Wuchang: Fallen Feathers. Nvidia уже выпустила драйвер с оптимизацией для тех же игр, и Intel теперь следует её примеру.

Вот основные моменты обновления:

Поддержка драйвера Intel Game On на графических процессорах Intel Arc серии B, серии A и Intel Core Ultra со встроенными графическими процессорами Intel Arc для:

Killing Floor 3



Обновление Valorant UE5



Wuchang: Fallen Feathers

Повышение производительности игры на графических процессорах Intel Arc серии B по сравнению с драйвером Intel 32.0.101.6913 для:

REMATCH (DX12):

Средний прирост FPS до 12% при разрешении 1440p с настройками Ultra



Средний прирост FPS до 9% при разрешении 1080p с настройками Ultra

Вот что было исправлено:

Графические процессоры Intel Arc серии B:

В Returnal (DX12) возможны периодические сбои приложения при включенной трассировке лучей.



В Fragpunk (DX11) возможны чёрные искажения на некоторых текстурах.



В Microsoft Flight Simulator 2024 (DX12) могут периодически возникать сбои в режиме свободного полёта.

Видеокарты Intel Arc серии A:

В Returnal (DX12) могут периодически возникать сбои во время игры с включённой трассировкой лучей.

Intel Core Ultra Series 2 со встроенными графическими процессорами Intel Arc:

В PugetBench для Photoshop могут возникать ошибки при выполнении теста.



Topaz Video AI может работать с более низкой производительностью, чем ожидалось.

Вы можете скачать драйвер с официального сайта здесь. Полные примечания к выпуску доступны здесь (PDF).