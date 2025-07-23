Intel выпустила новый графический драйвер с поддержкой Wuchang: Fallen Feathers и другими возможностями

Компания Intel выпустила новый драйвер (не WHQL) для своих видеокарт и процессоров. Версия 32.0.101.6972 добавляет оптимизацию и поддержку Killing Floor 3, обновления Unreal Engine 5 для Valorant и Wuchang: Fallen Feathers. Nvidia уже выпустила драйвер с оптимизацией для тех же игр, и Intel теперь следует её примеру.
Вот основные моменты обновления:
- Поддержка драйвера Intel Game On на графических процессорах Intel Arc серии B, серии A и Intel Core Ultra со встроенными графическими процессорами Intel Arc для:
- Killing Floor 3
- Обновление Valorant UE5
- Wuchang: Fallen Feathers
Повышение производительности игры на графических процессорах Intel Arc серии B по сравнению с драйвером Intel 32.0.101.6913 для:
- REMATCH (DX12):
- Средний прирост FPS до 12% при разрешении 1440p с настройками Ultra
- Средний прирост FPS до 9% при разрешении 1080p с настройками Ultra
Вот что было исправлено:
- Графические процессоры Intel Arc серии B:
- В Returnal (DX12) возможны периодические сбои приложения при включенной трассировке лучей.
- В Fragpunk (DX11) возможны чёрные искажения на некоторых текстурах.
- В Microsoft Flight Simulator 2024 (DX12) могут периодически возникать сбои в режиме свободного полёта.
- Видеокарты Intel Arc серии A:
- В Returnal (DX12) могут периодически возникать сбои во время игры с включённой трассировкой лучей.
- Intel Core Ultra Series 2 со встроенными графическими процессорами Intel Arc:
- В PugetBench для Photoshop могут возникать ошибки при выполнении теста.
- Topaz Video AI может работать с более низкой производительностью, чем ожидалось.
Вы можете скачать драйвер с официального сайта здесь. Полные примечания к выпуску доступны здесь (PDF).
А что касается нового драйвера на видяхи от Nvidia, то стоит ли ставить и переходить с апрельского на него? Наверно, нужно будет глянуть всё это дело на Вучанге🤔 // Nvidia Power
Ну у меня вообще 0 проблем за последние лет 10, обновляюсь буквально на каждый новый выходящий драйвер. Да и вообще, с 2006 года как у меня появился инет, ни на АМД, ни на Нвидиа драйвера не глючили никогда. Что я делаю не так ?