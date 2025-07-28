Как оказалось, Wuchang: Fallen Feathers на PS5 сильно отличается от версии для ПК

Амбициозный соулслайк Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Leenzee Games подавал большие надежды стать достойным представителем жанра: атмосферный мир, готический колорит, привлекательная главная героиня. Однако после релиза игра оказалась в центре скандала из-за неудовлетворительного технического состояния, особенно на ПК. Падение производительности, графические баги и проблемы с управлением стали поводом для критики, но, как оказалось, это были не единственные неприятности, связанные с проектом.
Недавно выяснилось, что консольные версии Wuchang: Fallen Feathers, в частности на PS5, заметно отличаются от версии для ПК по содержанию — и без всяких объяснений со стороны разработчиков. Об этом сообщил известный датамайнер Лэнс МакДоналд (Lance McDonald), который в своё время прославился тем, что первым раскрыл внутренние файлы Bloodborne и Elden Ring. По словам МакДоналда, озвучка некоторых персонажей в версии для PS5 полностью отличается от ПК-варианта.
Особое внимание привлек образ даоса — в версии для ПК он звучит болезненно и неуверенно, в то время как на PS5 его интонации гораздо выразительнее и профессиональнее. При этом МакДоналд выдвинул предположение, что именно консольная версия может быть «временной» или «заготовкой», поскольку в ней отсутствуют некоторые реплики, связанные с воспоминаниями прошлого, тогда как они есть на ПК.
Интересно, что по словам другого пользователя, часть этих реплик всё же воспроизводится на PS5 — но только через встроенный динамик DualSense, который многие отключают, даже не подозревая о наличии скрытого контента. В ответ МакДоналд саркастично заметил, что это можно было бы считать оправданием, если бы игра позволяла выбирать источник звука, чего, как оказалось, нет.
На фоне общего недовольства техническим состоянием и теперь уже нестыковок между платформами, Wuchang: Fallen Feathers сталкивается с новой волной критики. Пока разработчики молчат, а игроки пытаются выяснить, какая из версий на самом деле должна считаться «каноничной», доверие к проекту продолжает снижаться.
Хз у меня все стабильно и играбельной просто у овощей и нищебродов помоенные компы не стабильно в 2к25 купить толком не могу с зарплатой 1000 евро или баксов, я наиграл 30 часов у Меня нет просадок или фризов, дошёл там где тянку в дворце победил и там чуть дальше, а и ещё установил мод секси стало ещё сексуально играть, и да должно как быть пох на этот канон купили играйте просто пох должно быть
Богач хреново. А ты знаешь какая зарплата у людей в регионах? Где-то 50 а где-то и 30 и это большинство.
Да у меня тож нормально все. Но я человек простой, в игры играю, а не высматриваю что там где фризануло. На мой непритязательный взгляд все более чем хорошо. Это на RX7800xt.
))) ну карта 7900 xtx24 GB
Новый проц от амд который в марте вышел 32 ядра 16 потоков, ддр5 на 64 гб 3200 Гц мать от мсй о каких фризах могут быть речи, и я не вижу покупать новые карты от амд 9700 или какие там так как 16 гб видео памяти это мало пример Resident evil 4 remake на ультрах и в 4к у тебя видео памяти жирет 14.77 гб и остаётся у тебя 1.5 гб, а если ты ещё и стримишь то и обс у тебя мин 3 гб будет есть ещё сверху это пздц мало
Новость из разряда - "Вся страна в шоке! Врачи скрывали правду! Для лечения злоебита нужно принять простое, советское.... Продолжение в источнике. "
Открываешь источник а там финка НКВД 😂
Британские ученые открыли дверь.
Это лучший СОУСЛАЙК! Наиграл около 10 часов. Восторг!
Естественно! Теперь как - то стыдно включать Elden Ring.
Ну уж лучший я бы не сказал. На уровне Лордов наверно. Но лучше всяких Пиноккио, Мортал Шеллов и Энотрий разных и им подобных.
Не лучший но очень хороший в сравнении с другими
Нормальный соулслайк, да есть проблемы с производительностью, но ничего критичного, обычный современный релиз.
После двух патчей по 9мб!!!!!!!, привет Сталкер2, вообще отлично стало. Да есть фризы во время подгрузки локации в определенных местах, но это Анрил и в принципе я думаю от этого не получится избавится никому. А так всё отлично на мой взгляд. Проц нужен посерьезней конечно. Мой R5 5600 прям впахивает по полной))) Хотя видяху в 100 грузит спокойно.
графика в игре дерьмо!
Я вообще не заметил никаких проблем с производительностью, 5800х3д и 4080. Понятно, что машина не слабая, но там были вопли, что на 5090 60 кадров даже нет, откровенное враньё. Непонятно, почему на игру так накинулись, твёрдая 7/10.
Я тебе скажу больше, она на высоких настройках идет и на 4060 в разрешении 1920х1080 в 60 фпс
Какая то хреновая графика в игре, кас, то муть или пыль вместо теней. И на коже персонажа
С тенями да, есть такое. Возможно сам Анрил такой, а может косяк разрабов или оптимизация такая.
Ох уж этот заголовок, а по итогу свелось к источнику звука...
Факт! На плойке из дуалсенса дополнительные звуки ощущаются атмосферно! Когда кто-то шепчет или тихо говорит из динамика, как по мне звучит даже круче. А раздули о каких-то различиях и канонах! Что за бред)
Какой-то скам а не игра... Нахер ее
А в чем скам то, сможешь объяснить?
Читаю последние новости по игре:
1) Сначала куча ревьюшек от прессы где не упоминалась абсолютно всратая оптимизация, очевидно занесли.
2) Потом мухлюют с разрешением чтобы хоть как-то заставить это гвно работать на заявленных в системных требованиях компах.
3) Теперь оказывается пк и плойка версии не пойми чего различаются в плане озвучки...
Что не новость то про какие-то махинации...
1- Оптимизация была отличная на релизе. Разрешение снизили с длаа до пресета - качество ( возращается 2мя строчками в ини файле , но кому-то это подняло фпс, так что у кого были проблемы с оптимизацией - см пункт 1) У дуалснса всегда были звуки - это фишка пс5.
Вчера было написано о том, что игра с новым исправлением урезает её в масштабировании, как чувствовал и оставил себе в том числе и предыдущую версию. Не понимаю, от куда у людей могут быть проблемы с этой игрой, тестировал в 4К - без просадок, багов не было ни разу, ни одного, это же не FROM SOFTWARE, где, то текстур с нормальным разрешением нет, то модели местами отсутствуют, китайцы всегда отличались своим качеством исполнения - это только в голливудском кино их продукцию высмеивают, а в реальности, всё с точностью до наоборот, всё с игрой, просто ВЕЛИКОЛЕПНО!
ТОЛЬКО НЕ ПРОЙТИ ЕЁ НИКАК! 🤣🤣🤣
Игры Фромов имеют куда более приятную картинку и визуал. Там чистое нативное изображение без зернистости, артефактов DLSS, TSR и прочей лабуды. При этом игры выглядят очень хорошо. Sekiro так и вовсе шикарная. Да и Elden Ring тоже красив и идет на любой карте. А в плане игровых механик фромов вообще никто не превзошел, да даже не приблизился к их уровню.
Игры Фромов всегда отличались крайне низким качеством исполнения, и в визуальном плане, и в техническом плане, и в физике, у Элдена, даже вступительного ролика нет, позорище, даже в древних PARASIT EVE они были, просто не было похожих игр, а теперь они есть!
Да, хотелось бы римейк первой паразитки, раз 30 наверное её проходил на пс1 =)
Потому что отдали на аутсосрс индусам, вот и все.
Да что у вас всё за проблемы ,у меня Ни каких проблем нет с 9950x3d в паре с двумя RX 5090Ti super edition , всё в 8К на ультрах в 120Фпс , полёт нормальный ,я в шоке от этого Китай высера скипнул через час .