Как оказалось, Wuchang: Fallen Feathers на PS5 сильно отличается от версии для ПК

Амбициозный соулслайк Wuchang: Fallen Feathers от китайской студии Leenzee Games подавал большие надежды стать достойным представителем жанра: атмосферный мир, готический колорит, привлекательная главная героиня. Однако после релиза игра оказалась в центре скандала из-за неудовлетворительного технического состояния, особенно на ПК. Падение производительности, графические баги и проблемы с управлением стали поводом для критики, но, как оказалось, это были не единственные неприятности, связанные с проектом.

Недавно выяснилось, что консольные версии Wuchang: Fallen Feathers, в частности на PS5, заметно отличаются от версии для ПК по содержанию — и без всяких объяснений со стороны разработчиков. Об этом сообщил известный датамайнер Лэнс МакДоналд (Lance McDonald), который в своё время прославился тем, что первым раскрыл внутренние файлы Bloodborne и Elden Ring. По словам МакДоналда, озвучка некоторых персонажей в версии для PS5 полностью отличается от ПК-варианта.

Особое внимание привлек образ даоса — в версии для ПК он звучит болезненно и неуверенно, в то время как на PS5 его интонации гораздо выразительнее и профессиональнее. При этом МакДоналд выдвинул предположение, что именно консольная версия может быть «временной» или «заготовкой», поскольку в ней отсутствуют некоторые реплики, связанные с воспоминаниями прошлого, тогда как они есть на ПК.

Интересно, что по словам другого пользователя, часть этих реплик всё же воспроизводится на PS5 — но только через встроенный динамик DualSense, который многие отключают, даже не подозревая о наличии скрытого контента. В ответ МакДоналд саркастично заметил, что это можно было бы считать оправданием, если бы игра позволяла выбирать источник звука, чего, как оказалось, нет.

На фоне общего недовольства техническим состоянием и теперь уже нестыковок между платформами, Wuchang: Fallen Feathers сталкивается с новой волной критики. Пока разработчики молчат, а игроки пытаются выяснить, какая из версий на самом деле должна считаться «каноничной», доверие к проекту продолжает снижаться.