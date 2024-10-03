Китайский экшен WUCHANG: Fallen Feathers обзавёлся страничкой в Steam, где указан русский язык

Независимая китайская студия Leenzee Games при поддержке издательства 505 Games уже в следующем году выпустит амбициозный ролевой экшен WUCHANG: Fallen Feathers. Разработчики обещают показать мрачный сеттинг, основанный на мистическом фольклоре Азии, и глубокую боевую систему с хардкорными сражениями. Точная дата выхода проекта пока не называется, однако для русскоязычных игроков уже есть приятные новости — WUCHANG: Fallen Feathers будет переведена на русский язык.

Экшен-РПГ WUCHANG: Fallen Feathers недавно обзавелась глобальной страничкой в цифровом магазине Steam. Там можно ознакомиться с подробным описанием игры и трейлерами, которые были показаны ещё летом в рамках Xbox Games Showcase 2024. В целом там нет ничего нового, что уже не было известно об игре, однако впервые была подтверждена локализация на русский язык.

Согласно описанию игры, проект получит частичный перевод на русский язык. Озвучки ждать не стоит, однако игра будет полностью локализована на русский язык в плане текста и интерфейса. Всего в игре заявлена поддержка 10 разных языков, что стало возможным благодаря компании 505 Games, которая займётся распространением WUCHANG: Fallen Feathers на глобальном рынке. Учитывая заявленный русский язык, вполне вероятно, что игра также получит приятные региональные цены для России и стран СНГ.