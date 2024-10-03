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Wuchang: Fallen Feathers 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
6.3 40 оценок

Китайский экшен WUCHANG: Fallen Feathers обзавёлся страничкой в Steam, где указан русский язык

Gutsz
Новости

Независимая китайская студия Leenzee Games при поддержке издательства 505 Games уже в следующем году выпустит амбициозный ролевой экшен WUCHANG: Fallen Feathers. Разработчики обещают показать мрачный сеттинг, основанный на мистическом фольклоре Азии, и глубокую боевую систему с хардкорными сражениями. Точная дата выхода проекта пока не называется, однако для русскоязычных игроков уже есть приятные новости — WUCHANG: Fallen Feathers будет переведена на русский язык.

Экшен-РПГ WUCHANG: Fallen Feathers недавно обзавелась глобальной страничкой в цифровом магазине Steam. Там можно ознакомиться с подробным описанием игры и трейлерами, которые были показаны ещё летом в рамках Xbox Games Showcase 2024. В целом там нет ничего нового, что уже не было известно об игре, однако впервые была подтверждена локализация на русский язык.

Китайский хардкорный ролевой экшен Wuchang: Fallen Feathers получил зрелищный трейлер на Xbox Games Showcase 2024

Согласно описанию игры, проект получит частичный перевод на русский язык. Озвучки ждать не стоит, однако игра будет полностью локализована на русский язык в плане текста и интерфейса. Всего в игре заявлена поддержка 10 разных языков, что стало возможным благодаря компании 505 Games, которая займётся распространением WUCHANG: Fallen Feathers на глобальном рынке. Учитывая заявленный русский язык, вполне вероятно, что игра также получит приятные региональные цены для России и стран СНГ.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
GraF68ru

Опять сосалик… Другие игры от третьего лица делать разучились?

19
punck

Шутер от первого лица, события которого разворачиваются в 1940-х годах в Китае. выйдет в 25 году.

0
GraF68ru punck

Я где-то написал, что речь идет только о китайских разработчиках?

0
StaggerBooty

Вуконг мне понравился, китайцам респект. Но, походу, ничего кроме соулслайк экшенов они делать не умеют, что разочаровывает(

4
NargrubWal

Вы забыли про мобильные донатные ммо помойки от китайских разработчиков.

5
Ди Гы NargrubWal

Серия The Legend of Sword and Fairy передаёт привет)

0
punck

Шутер от первого лица, события которого разворачиваются в 1940-х годах в Китае. выйдет в 25 году.

0