Китайский хардкорный ролевой экшен Wuchang: Fallen Feathers получил зрелищный трейлер на Xbox Games Showcase 2024

Xbox Games Showcase в этом году удивил большим количеством анонсов крупнобюджетных игр разных жанров. В рамках трансляции был показан игровой процесс возрождённой Perfect Dark, ремейк Metal Gear Solid 3, геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 и многое другое. Наряду с этими проектами нашлось место и для будущих хитов от независимых молодых команд, таких как Leenzee Games, которая представила эффектный трейлер Wuchang: Fallen Feathers.

Wuchang: Fallen Feathers — это новый хардкорный ролевой экшен, вдохновлённый знаменитыми играми студии FromSoftware. Главным отличием проекта Leenzee Games станет более динамичный геймплей и сеттинг древнего Китая, а именно — поздняя династия Мин.

Wuchang: Fallen Feathers предложит игрокам сложный геймплей с несколькими категориями оружия и магическими способностями, которые будут завязаны на проклятии главного героя. Вам предстоит исследовать разнообразные локации, встретить исторических личностей и сделать важный выбор, который определит судьбу целой страны.

Wuchang: Fallen Feathers выйдет на ПК и консолях в 2025 году.