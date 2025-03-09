Китайский ролевой экшен Wuchang: Fallen Feathers получил рейтинг "Для взрослых" от ESRB

Предстоящая ролевая игра Wuchang: Fallen Feathers получила официальный рейтинг M (Mature 17+) от ESRB, что подтверждает ее темы и боевые элементы. Разрабатываемая Leenzee и издаваемая 505 Games, эта Souls-подобная игра выйдет в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Согласно сводке рейтинга ESRB, Wuchang: Fallen Feathers будет включать в себя интенсивное насилие, кровь и расчлененку, непристойные темы и ненормативную лексику. Игрокам предстоит взять на себя роль Бай Учан, женщины-пирата, путешествующей по охваченным войной и чумой землям Шу во времена поздней династии Мин. Геймплей будет включать в себя стычки в ближнем бою с использованием мечей и топоров, при этом враги будут испускать значительные брызги крови при ударе. В игре также будут изображены отрубленные конечности, груды трупов и гротескные нагромождения плоти, что усилит ее мрачную и атмосферную обстановку.

Помимо графического насилия, игра содержит непристойные темы, в том числе женские персонажи в откровенных нарядах и движением их одежды, основанным на физике. Слово «sh*t» также присутствует в диалогах. Игроки будут исследовать различные локации, такие как горные перевалы, древние храмы и вражеские крепости, сражаясь с человеческими бандитами и сверхъестественными существами, включая нежить и мутировавших монстров.