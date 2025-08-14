Моддер исправил то, что не смогли разработчики - DLSS 4 Frame Gen теперь работает как часы в Wuchang: Fallen Feathers

Одна из самых больших проблем в Wuchang: Fallen Feathers заключалась в странном поведении DLSS 4 Frame Gen. По какой-то странной причине игра отключала его во время кат-сцен и некоторых внутриигровых событий. Но теперь, благодаря моддеру, вы наконец-то можете включить его и наслаждаться более высокой частотой кадров.

Моддер mmike0913 исправил то, что не смогли исправить NVIDIA и Leenzee. С этим модом игра никогда не будет отключать DLSS 4 Frame Gen. Таким образом, вы получите более стабильный игровой процесс и меньше подтормаживаний.

В настоящее время мод совместим со Steam-версией. Вы также можете попробовать использовать его с версией GamePass, хотя моддер не тестировал это. Более того, мод необходимо обновлять при каждом выходе нового патча.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.

Кстати, Leenzee выпустила патч 1.5 для Wuchang. Этот патч значительно улучшает восстановление после нокаута и скорость использования флаконов. Однако он не исправил проблему с генерацией кадров.