NVIDIA выпустила драйвер GeForce 577.00 WHQL с оптимизацией для WUCHANG: Fallen Feathers и Valorant на UE5

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. Новый драйвер GeForce 577.00 WHQL добавляет официальную поддержку нескольких новых игр. Если быть точнее, он обеспечит максимальную производительность в WUCHANG: Fallen Feathers. Он также поддерживает версию Valorant на Unreal Engine 5.
Драйвер GeForce 577.00 WHQL также исправляет несколько игровых ошибок. Например, он исправляет проблемы с чёрным экраном в Counter-Strike 2 при использовании разрешения 4:3 на мониторе ASUS ROG PG27AQN. Он также устраняет вылеты в NARAKA BLADEPOINT при использовании DX11 и суперразрешения DLSS.
Исправленные игровые ошибки
- Counter-Strike 2: Черный экран при разрешении 4:3 на мониторе ASUS ROG PG27AQN [5300665]
- NARAKA BLADEPOINT: Проблемы со стабильностью на определённой карте при использовании DX11 и сверхвысокого разрешения DLSS [5374090]
Нерешённые проблемы
- Cyberpunk 2077 вылетает при использовании фоторежима для создания скриншота с включённой трассировкой пути [5076545]
- Battlefield 2042: Во время игры вокруг источников света могут появляться случайные квадратные артефакты [5284105]
- World of Warcraft: Артефакты появляются при включённой трассировке лучей [5273429]
- Counter-Strike 2: Текст может выглядеть немного искажённым, если игровое разрешение ниже исходного разрешения экрана [5278913]
На всех драйверах после 572.83 вылетает Wuthering Waves если использовать трассировку. (на ртх 5080)
Сначала это было в известных проблемах у нвидии, потом они удалили и сказали мол "не у нас проблемы а у игры, нам всё равно".
Ну и так же с релиза 5000 серии и дров под неё не работают "Тени Лары Крофт" с ртх. И РДР2 на дх12.
На прошлом драйвере при игре в хант видеокарта до 100 градусов нагревалась и крашился пк. Откатился на январскую 572 версию и работает нормально.
При достижении температурного лимита видеокарта сбрасывает частоты и напряжение на ГПУ, по дефолту он около 80градусов. Может ты сам что то накрутил?
Да не... после 572 все драйвера косячные.
Накрутил обновление драйвера, да.
новых багов не завезли?) // Mikhail Tsyganov
Странно, нету.
кто устанавливал скажите чёрный экрана нету?
Куда же без него на месте родимый
Нету на 5090
Есть на 5090
когда для конкорда дрова будут ?