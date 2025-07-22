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Wuchang: Fallen Feathers 24.07.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 177 оценок

NVIDIA выпустила драйвер GeForce 577.00 WHQL с оптимизацией для WUCHANG: Fallen Feathers и Valorant на UE5

monk70 monk70

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. Новый драйвер GeForce 577.00 WHQL добавляет официальную поддержку нескольких новых игр. Если быть точнее, он обеспечит максимальную производительность в WUCHANG: Fallen Feathers. Он также поддерживает версию Valorant на Unreal Engine 5.

Драйвера для видеокарт: Nvidia GeForce Graphics Drivers - v391.35 - v577.00

Драйвер GeForce 577.00 WHQL также исправляет несколько игровых ошибок. Например, он исправляет проблемы с чёрным экраном в Counter-Strike 2 при использовании разрешения 4:3 на мониторе ASUS ROG PG27AQN. Он также устраняет вылеты в NARAKA BLADEPOINT при использовании DX11 и суперразрешения DLSS.

Исправленные игровые ошибки

  • Counter-Strike 2: Черный экран при разрешении 4:3 на мониторе ASUS ROG PG27AQN [5300665]
  • NARAKA BLADEPOINT: Проблемы со стабильностью на определённой карте при использовании DX11 и сверхвысокого разрешения DLSS [5374090]

Нерешённые проблемы

  • Cyberpunk 2077 вылетает при использовании фоторежима для создания скриншота с включённой трассировкой пути [5076545]
  • Battlefield 2042: Во время игры вокруг источников света могут появляться случайные квадратные артефакты [5284105]
  • World of Warcraft: Артефакты появляются при включённой трассировке лучей [5273429]
  • Counter-Strike 2: Текст может выглядеть немного искажённым, если игровое разрешение ниже исходного разрешения экрана [5278913]
19
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Shimuto

На всех драйверах после 572.83 вылетает Wuthering Waves если использовать трассировку. (на ртх 5080)
Сначала это было в известных проблемах у нвидии, потом они удалили и сказали мол "не у нас проблемы а у игры, нам всё равно".
Ну и так же с релиза 5000 серии и дров под неё не работают "Тени Лары Крофт" с ртх. И РДР2 на дх12.

6
Spillik

На прошлом драйвере при игре в хант видеокарта до 100 градусов нагревалась и крашился пк. Откатился на январскую 572 версию и работает нормально.

2
VLKa

При достижении температурного лимита видеокарта сбрасывает частоты и напряжение на ГПУ, по дефолту он около 80градусов. Может ты сам что то накрутил?

3
Shimuto VLKa

Да не... после 572 все драйвера косячные.

3
Spillik VLKa

Накрутил обновление драйвера, да.

4
Пользователь ВКонтакте

новых багов не завезли?) // Mikhail Tsyganov

2
DezkQ

Странно, нету.

2
Кошачий комочек

кто устанавливал скажите чёрный экрана нету?

1
PREDATOR7706

Куда же без него на месте родимый

3
BoomGoTinko

Нету на 5090

3
agula98

Есть на 5090

6
r0b0tf00t

когда для конкорда дрова будут ?