NVIDIA выпустила драйвер GeForce 577.00 WHQL с оптимизацией для WUCHANG: Fallen Feathers и Valorant на UE5

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. Новый драйвер GeForce 577.00 WHQL добавляет официальную поддержку нескольких новых игр. Если быть точнее, он обеспечит максимальную производительность в WUCHANG: Fallen Feathers. Он также поддерживает версию Valorant на Unreal Engine 5.

Драйвер GeForce 577.00 WHQL также исправляет несколько игровых ошибок. Например, он исправляет проблемы с чёрным экраном в Counter-Strike 2 при использовании разрешения 4:3 на мониторе ASUS ROG PG27AQN. Он также устраняет вылеты в NARAKA BLADEPOINT при использовании DX11 и суперразрешения DLSS.

Исправленные игровые ошибки

Counter-Strike 2: Черный экран при разрешении 4:3 на мониторе ASUS ROG PG27AQN [5300665]

NARAKA BLADEPOINT: Проблемы со стабильностью на определённой карте при использовании DX11 и сверхвысокого разрешения DLSS [5374090]

Нерешённые проблемы