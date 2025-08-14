Обновление Wuchang: Fallen Feathers, похоже, ограничило убийства NPC и боссов из-за негативной реакции китайских игроков

Последнее обновление для Soulslike-ролевой игры Wuchang Fallen Feathers от 505 Games и Leenzee ограничило убийства некоторых NPC и боссов.

В описании обновления Wuchang Fallen Feathers 1.5 упоминается, что были внесены изменения в анимацию, характеристики и дизайн уровней для некоторых NPC и ИИ. Также сообщается, что команда разработчиков добавила диалоги и оптимизировала анимацию истощения некоторых NPC, чтобы позволить завершить некоторые сюжетные линии. Моддер и энтузиаст Soulslike-игр Лэнс Макдональд поделился своими выводами относительно этих изменений в Twitter/X.

По словам Макдональда, в новом обновлении Wuchang теперь ограничены убийства определённых NPC и боссов. Игроки больше не могут убивать исторически значимых боссов или NPC. Вместо этого они просто «утомляются» после боя, вовлекая игрока в разговор.

По словам Макдональда, эти изменения являются результатом цензуры, вызванной давлением со стороны китайских игроков, которые были недовольны возможностью убивать исторически значимых персонажей конца династии Мин. Игроки сообщают, что жест «молитвы», которому они научились у португальского христианина в игре, также был удалён.

Кроме того, сложность всей 4-й главы стала значительно ниже, поскольку около половины врагов теперь не враждебны к игроку. Игрок больше не может атаковать их во время восстания. Исторически значимый персонаж больше не умирает, а вместо этого сбегает с места событий. Чтобы получить доступ к игре без цензуры, фанатам придётся приобрести физическую копию Wuchang Fallen Feathers без установки каких-либо обновлений.