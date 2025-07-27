Патч Wuchang 1.4 повышает производительность, заставляя играть в более низком разрешении без уведомления игроков

Wuchang: Fallen Feathers была одним из самых ожидаемых релизов 2025 года, и это можно увидеть, взглянув на пиковое количество одновременных игроков в Steam. Хотя в некоторых обзорах игра была встречена негативно, она всё же привлекла огромное количество игроков.

Однако большинство игроков дали проекту негативные отзывы в Steam, в основном из-за ужасающе низкой производительности. Последние два патча значительно повысили производительность, что выглядит довольно подозрительно.

В новом отчёте выяснилось, что разработчик Wuchang: Fallen Feathers улучшил производительность, тайно снизив разрешение. Поступило множество сообщений о том, что разработчики вводят игроков в заблуждение. Похоже, вместо того, чтобы действительно улучшать игру, Leenzee заставляет игроков играть в более низком разрешении, не сообщая им об этом. Многие игроки также сообщали, что не могут играть в нативном разрешении, несмотря на то, что выбрали соответствующую опцию в меню.

Видеоблогер Дэниел Оуэн расследовал подобные сообщения и доказал, что разработчик лжёт. Оуэн использует мощный ПК, но выбрал RTX 3060 в качестве видеокарты. Он сделал это, потому что в описании патча упоминается, что «ограничения разрешения суперсэмплинга были скорректированы на некоторых моделях видеокарт для предотвращения непреднамеренного снижения производительности».

Это означает, что ограничения разрешения были применены к некоторым моделям графических процессоров. Точнее, Оуэн сначала протестировал первоначальную версию игры, чтобы выяснить, присутствовали ли подобные ограничения ранее. В результате тестирования он пришёл к выводу, что в игру можно играть в нативном разрешении, и производительность действительно растёт с понижением разрешения.

Однако после установки патча 1.4 ситуация изменилась. В оригинальной версии Оуэн получал около 29 к/с при нативном разрешении 2K, а в последней версии — 37 к/с. Похоже на прирост производительности, но с понижением разрешения прирост производительности уменьшается.

Он падает настолько, что при масштабировании разрешения на 67, 59 и 50% производительность практически не отличается от производительности патча 1.4. При масштабировании разрешения 100% прирост составляет 8 кадров в секунду, но на других настройках он составляет всего 2 кадра в секунду, что определённо подозрительно.

Это означает, что вы играете не в родном разрешении рендеринга, а патч лишь немного увеличил производительность.