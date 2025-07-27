Патч Wuchang 1.4 повышает производительность, заставляя играть в более низком разрешении без уведомления игроков

Wuchang: Fallen Feathers была одним из самых ожидаемых релизов 2025 года, и это можно увидеть, взглянув на пиковое количество одновременных игроков в Steam. Хотя в некоторых обзорах игра была встречена негативно, она всё же привлекла огромное количество игроков.
Однако большинство игроков дали проекту негативные отзывы в Steam, в основном из-за ужасающе низкой производительности. Последние два патча значительно повысили производительность, что выглядит довольно подозрительно.
В новом отчёте выяснилось, что разработчик Wuchang: Fallen Feathers улучшил производительность, тайно снизив разрешение. Поступило множество сообщений о том, что разработчики вводят игроков в заблуждение. Похоже, вместо того, чтобы действительно улучшать игру, Leenzee заставляет игроков играть в более низком разрешении, не сообщая им об этом. Многие игроки также сообщали, что не могут играть в нативном разрешении, несмотря на то, что выбрали соответствующую опцию в меню.
Видеоблогер Дэниел Оуэн расследовал подобные сообщения и доказал, что разработчик лжёт. Оуэн использует мощный ПК, но выбрал RTX 3060 в качестве видеокарты. Он сделал это, потому что в описании патча упоминается, что «ограничения разрешения суперсэмплинга были скорректированы на некоторых моделях видеокарт для предотвращения непреднамеренного снижения производительности».
Это означает, что ограничения разрешения были применены к некоторым моделям графических процессоров. Точнее, Оуэн сначала протестировал первоначальную версию игры, чтобы выяснить, присутствовали ли подобные ограничения ранее. В результате тестирования он пришёл к выводу, что в игру можно играть в нативном разрешении, и производительность действительно растёт с понижением разрешения.
Однако после установки патча 1.4 ситуация изменилась. В оригинальной версии Оуэн получал около 29 к/с при нативном разрешении 2K, а в последней версии — 37 к/с. Похоже на прирост производительности, но с понижением разрешения прирост производительности уменьшается.
Он падает настолько, что при масштабировании разрешения на 67, 59 и 50% производительность практически не отличается от производительности патча 1.4. При масштабировании разрешения 100% прирост составляет 8 кадров в секунду, но на других настройках он составляет всего 2 кадра в секунду, что определённо подозрительно.
Это означает, что вы играете не в родном разрешении рендеринга, а патч лишь немного увеличил производительность.
вечно бояр сначала заставляют покупать новую видео карту, а потом прокидывают через куй)))
То ли дело на консолях даже 1080 при 60 кадрах практически нигде нет.
да да, Пасьянс - это единственное, где ты видел 1080/60 ))
Чел, все игры UE5 работают на консолях с рендером дай бог 900р а то и 720р с последующим растягиванием до 2К/4К, ни какого натива там нет. Условно, аналог пс5про это 3060ti, которая вполне справляется со всем играми на UE5 в 2К+dlss q/b на высоком пресете, и стоит она копейки
я уже игру прошел и получил массу эмоций положительных а они спорят как на 1050 поиграть.Играл на 9070xt в 2 к все отлично,посмотрел на ультрах в нативе пару часов потом выставил средние без туманов и супесвета и побежал кайфовать от игры .поставил специально старенькую 6700xt и что, тоже все отлично но в фшд.Разнылись там на эту игру со всех сторон а игра на самом деле топ как по игре так и по оптимизону!Кто готов поспорить с радостью отвечу обьективно.
Ну дак опровергни дела с рендиренгом изображения.
С какой высоты игрового полёта твоя объективность.🤔
Опять эти "свидетели топ оптимизации". Вы либо никогда не играли в хорошо оптимизированные игры, либо обмазались высокой циферкой фпс в автобернерах и долбитесь в глаза. Как оптимизон может быть топ, если есть микрофризы, есть просадки фпс, нет плавности. Да есть местами плавная картинка в некоторых локах, но в основном картинка рваная.
скандалы интриги расследования, не пропустите на свинарнике)
уже давно вся "оптимизация" свелась к уменьшению разрешения с последующим апскейлом...
а люди всё удивляются )))
Оно всегда так было,чувак. Дум 3 на средних компах того времени, даже боюсь подумать в каком разрешении запускался. Ничего, все сеижали разрешение.
Китаёзы опять всех наеживают, ничего нового.
Китайский ширпотреб
Нормальный там оптимизон непонимаю что все ноют! У меня на 3070+5700х3д в 1440р на ультрах с длсс на 60% достойно работает 55-60+ фпс.
у меня Intel Core i9-13900K, Nvidia RTX 4090, 64 GB 5600 MHz DDR5 RAM, 16 TB SATA SSD. Monitors: 3840x2160, 32", 16:9, 240Hz, Odyssey G8
и с длсс максимум, средняя или оптимизированная, крайне высоких настройках. все равно фпс выше 60 не поднимается. а такой частотой играть невозможно, хотя бы 120+. во вторых вся картинка вырвиглазная,пиксели прям в глаза бросаются.в третьих поворот мышью кисельное, а такого быть не должно. например отвернувшись в горы или тупик - управление нормализуется, поворачиваюсь вперед и снова проблемы.
в итоге оптимизация в игре кал. даже на минималке не будет 120+. картинка ужасная
первый скрин - как рассыпается картинка во время поворота. второй скрин - насколько все пиксилизовано что даже гоблины сливаются с фоном. третий скрин - даже в статике пиксели бросаются в глаза
фпс не показатель. нужно камеру повернуть и должна быть идеальная отзывчивость. у игры такого нет даже на минимальных настройках, но нативного разрешения(4к в моем случае). значит оптимизации в игре нет.
Нельзя просто так взять и улучшить производительность, не ухудшив графику.
Можно. Например писать код нормально, а не используя тот же Blueprints
Это надо переделывать игру. Займет слишком много времени.
Переделывать не придется, если изначально делать нормально.
Ну, как и в ремастере Ластухи.
там такого нет и там честно разрешение
Ага, которое не совпадает с разрешением твоего экрана а тоже где-то в районе 720р.
Приходилось мод качать, что бы стало адекватно.
Всм как в ремастере ластухи? Там нативку без проблем можно поставить
Китайский скам