По слухам, авторы Wuchang: Fallen Feathers уже работают над новой игрой

По слухам, китайская студия Leenzee Games, создатели экшен-RPG Wuchang: Fallen Feathers, уже трудится над новым проектом. Предположительно, разработка ведётся на средства, полученные от сделки с Xbox — игра выйдет в Game Pass уже этим летом на ПК и консолях.

Информацией поделился журналист GamesIndustry.biz Даниэль Камило. Он отметил, что слышал о проекте ещё в феврале, но решил дождаться дополнительных подтверждений.

Если слухи подтвердятся, Microsoft может стать важным инвестором для амбициозных китайских студий, предоставляя не только площадку, но и финансовую поддержку для будущих проектов.