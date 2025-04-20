По слухам, китайский экшен Wuchang: Fallen Feathers может выйти 17 июля

Один из самых ожидаемых soulslike-проектов года, Wuchang: Fallen Feathers, возможно, выйдет 17 июля 2025 года. Об этом сообщил проверенный инсайдер Lunatic Ignus, ранее точно предсказавший информацию по Black Myth: Wukong.

Хотя официальная дата релиза ещё не объявлена, разработчики подтвердили, что премьера состоится летом. Недавно в соцсети X они устроили конкурс, предложив фанатам угадать дату выхода. Это и стало поводом для инсайдерской догадки.

Wuchang: Fallen Feathers обещает мрачную атмосферу в духе Dark Souls и динамичный бой в стиле Ninja Gaiden. Игра уже получила позитивные оценки за визуал и стиль после перехода на Unreal Engine 5. Презентация проекта может состояться на Xbox Showcase или Summer Game Fest 7 июня.