По слухам, продюсер/режиссёр Wuchang: Fallen Feathers уволен, студии грозит сокращение штата

Удивительно видеть такой слабый отклик на Wuchang: Fallen Feather, учитывая, что это игра, которая внесла некоторые креативные изменения в проверенную формулу Soulslike и сумела остаться достойным дополнением к жанру. Несмотря на неплохие оценки, она не показала достаточно хороших результатов, чтобы предотвратить довольно тревожный поворот событий в студии Leenzee.
На данный момент эти слухи остаются неподтверждёнными, поскольку Gamersky сообщает о слухах среди инсайдеров о том, что команда разработчиков игры была уволена после того, как студия осталась недовольна приёмом игры. Среди них, по-видимому, выделяется продюсер и режиссёр Ся Сиюань. Сообщается, что он зарегистрировал собственную компанию, хотя, судя по всему, другим сотрудникам повезло меньше. Говорят о невыплаченных зарплатах и судебных исках – ещё одна проблема для студии, которая столкнулась с серьёзными спорами после выхода игры, поскольку ее нестабильные результаты доминировали в первоначальных обсуждениях.
Также, по слухам, был готов значительный объем дополнительного контента для Wuchang, который мог бы помочь игре набрать популярность, но теперь он может остаться неиспользованным из-за ухода команды.
Грустно игра одна из лучших в жанре
Закономерно. Странный баланс с некоторыми боссами, которые осилит только конченый задрот ( допустим я многих боссов в конце убивал на 30-40 попытках ), а босса генерала ( или кто она там ) вообще можно было пройти только с конкретным видом оружия( потом вышел фикс )
Цензура ради плаксивых китайозиков, которую ввели всему миру и теперь после победы над некоторыми врагами/боссами они просто убегают, что идиотизм.
Очень плохая оптимизация для коридорной игры ( особенно на старте )
Я не удивлен такому исходу .
Игра топ! В миллиард раз лучше чем вонючая обезьяна. Очень жаль что продолжения не будет!
У игры в стиме 101 803 отзыва. Каким образом это слабый отклик?