Порталы XboxEra и TheGamer угодили в скандал, снизив оценку Wuchang: Fallen Feathers за сексуализацию героини

Сегодня игровые порталы опубликовали рецензии на soulslike-игру Wuchang: Fallen Feathers, которая выйдет 24 июля 2025 года на Xbox, PlayStation 5 и PC. Однако некоторые рецензии вызвали споры в геймерском сообществе из-за решения некоторых журналистов снизить оценку игры, ссылаясь на "чрезмерную сексуализацию" главной героини, Бай Учан.



Журналист портала XboxEra Джесси Норрис высоко оценил геймплей, дизайн уровней и атмосферу, вдохновлённую поздней династией Мин и китайской мифологией. Однако дизайн героини стал предметом критики. Журналист написал, что к концу игры у него было два бюстгальтера и три пары трусиков, чему будут рады порнозависимые. В итоговых минусах рецензент добавил фразу "gooner-approved", указывая на сексуализированные элементы экипировки как недостаток, повлиявший на оценку.



Портал TheGamer также раскритиковал Wuchang: Fallen Feathers за сексуализацию женских персонажей, что негативно повлияло на общее впечатление от игры. Автор рецензии подчеркивает, что Wuchang пытается рассказать серьезную и мрачную историю, но при этом включает откровенно неуместные элементы:

Крайне безвкусно показывать женщин, переживающих немыслимые ужасы, а затем предлагать игроку доспехи, в которых можно бегать в нижнем белье.

На протяжении игры вы будете видеть женщин, подвешенных на цепях, рыдающих в тёмных комнатах с еле заметной полоской здоровья, а одна из ключевых сюжетных линий вращается вокруг злой королевы, которая похищает женщин и экспериментирует над ними, пытаясь создать идеальную невесту для своего сына. Всё могло бы быть нормально, если бы Wuchang отнеслась к этой истории с необходимой серьёзностью. Но вместо этого вы находите одежду этих женщин, читаете о том, как они страдали, — а затем игра словно подшучивает, когда ваш персонаж "соблазнительно покачивает грудью" в этих же нарядах. Это просто отвратительно и делает большую часть игры крайне некомфортной для прохождения.

Решение порталов снизить оценку из-за сексуализации вызвало споры в сообществе. Часть игроков согласилась, что откровенные костюмы могут диссонировать с мрачной темой игры, тогда как другие посчитали критику субъективной, защищая творческую свободу разработчиков.



На момент публикации Wuchang: Fallen Feathers получила среднюю оценку 75 на Metacritic, что указывает на смешанный, но в целом положительный приём. Игру хвалят за визуальный стиль, геймплей и кастомизацию, но критикуется за технические недочёты и неравномерную сложность.