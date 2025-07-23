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Wuchang: Fallen Feathers 24.07.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 182 оценки

Порталы XboxEra и TheGamer угодили в скандал, снизив оценку Wuchang: Fallen Feathers за сексуализацию героини

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Сегодня игровые порталы опубликовали рецензии на soulslike-игру Wuchang: Fallen Feathers, которая выйдет 24 июля 2025 года на Xbox, PlayStation 5 и PC. Однако некоторые рецензии вызвали споры в геймерском сообществе из-за решения некоторых журналистов снизить оценку игры, ссылаясь на "чрезмерную сексуализацию" главной героини, Бай Учан.

Журналист портала XboxEra Джесси Норрис высоко оценил геймплей, дизайн уровней и атмосферу, вдохновлённую поздней династией Мин и китайской мифологией. Однако дизайн героини стал предметом критики. Журналист написал, что к концу игры у него было два бюстгальтера и три пары трусиков, чему будут рады порнозависимые. В итоговых минусах рецензент добавил фразу "gooner-approved", указывая на сексуализированные элементы экипировки как недостаток, повлиявший на оценку.

Портал TheGamer также раскритиковал Wuchang: Fallen Feathers за сексуализацию женских персонажей, что негативно повлияло на общее впечатление от игры. Автор рецензии подчеркивает, что Wuchang пытается рассказать серьезную и мрачную историю, но при этом включает откровенно неуместные элементы:

Крайне безвкусно показывать женщин, переживающих немыслимые ужасы, а затем предлагать игроку доспехи, в которых можно бегать в нижнем белье.
На протяжении игры вы будете видеть женщин, подвешенных на цепях, рыдающих в тёмных комнатах с еле заметной полоской здоровья, а одна из ключевых сюжетных линий вращается вокруг злой королевы, которая похищает женщин и экспериментирует над ними, пытаясь создать идеальную невесту для своего сына. Всё могло бы быть нормально, если бы Wuchang отнеслась к этой истории с необходимой серьёзностью. Но вместо этого вы находите одежду этих женщин, читаете о том, как они страдали, — а затем игра словно подшучивает, когда ваш персонаж "соблазнительно покачивает грудью" в этих же нарядах. Это просто отвратительно и делает большую часть игры крайне некомфортной для прохождения.

Решение порталов снизить оценку из-за сексуализации вызвало споры в сообществе. Часть игроков согласилась, что откровенные костюмы могут диссонировать с мрачной темой игры, тогда как другие посчитали критику субъективной, защищая творческую свободу разработчиков.

На момент публикации Wuchang: Fallen Feathers получила среднюю оценку 75 на Metacritic, что указывает на смешанный, но в целом положительный приём. Игру хвалят за визуальный стиль, геймплей и кастомизацию, но критикуется за технические недочёты и неравномерную сложность.

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23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
IbruhmanI

опять ущемились, сколько можно

17
Sepsetto

Ну они привыкли только смотреть на красивых мужчин и толстух с членами, так что - неудивительно.

14
IbruhmanI Sepsetto

ну у них даже мужики не очень

1
Sepsetto IbruhmanI

Знаешь не понаслышке?

1
Геральт Батькович

Давно уже плевать на оценки так называемой прессы.

11
Rey4rtRO
Но вместо этого вы находите одежду этих женщин, читаете о том, как они страдали, — а затем игра словно подшучивает, когда ваш персонаж "соблазнительно покачивает грудью" в этих же нарядах.

Да как смеет физика работать, когда кто-то страдает? Быстро отменяем физику. Ъуъ.

В целом, ничего нового. Воук-фанатики все никак не уймутся. Спасибо азиатам, что не прогибаются под эту срань.

11
Пользователь ВКонтакте

Журналисту не понравилось // Чёрный Пласч

7
Taga_m

Я не противник красивых девушек, но мне нравится когда гг мужик, разницы нет игры это или фильмы. С одной стороны они правы, думаю они не против красивых женщин. И в такую игру не получится играть там где дети рядом, хотя может кому то торчащая грудь и разрез до живота нормальные вещи.

Моё мнение, никому не навязываю.

6
WitcherLeo

Это работает и в обратную сторону, Геральт в бане. Гирьки без брони. Детям нельзя так же смотреть на полу раздетых мужиков, или с намеком на раздетость. Каждый сексулизирует персонажа в голове, в меру своей испорченности.

1
Ziyter7

К God of war у тебя такие же претензии? Или если полуголый мужик бегает, то это другое?

firefox0047

Опять нежные журналисты ущемились. Может они про игру чего-нибудь скажут

4
Yoshemitsu

Может ты чего-нибудь прочитаишь из их рецензии на игру? А не высосаный из конекста вброс на PG? Там оценка как бы "9.7 out of 10"

3
Ziyter7 Yoshemitsu

Все ещё не 12\10. Позорники.

Yoshemitsu

Сиськи и жопы, ради сисек и жоп.

Интересно, если би Мудатака Миядзаки в своих Dark Soulsах вводил розовые бикини, и трясущейся сиськи 25 размера, местные девственники (ака gooner-approved) так же с пеной у рта защищали этот треш?

И почему тогда Dead or Alive 6 провалился и похоронил серию...Непонятно.

3
Геральт Батькович

Потому что ты бестолковый, раз не понимаешь очевидных вещей, мудатака.

2
AndralStormborn

А зачем они давали свою игру геям-журнашлюхам?

2
saa0891

У толерастов опять пердак разорвало от красивого женского персонажа.

1
Tommy.

Очередные лицемеры на зарплатах говорят что привлекательных женщин не существует, говорят что все вокруг инцелы которые из домов не выходят, траву не трогают и женщин не видели в жизни. Резонный вопрос, это где нужно видеть только НЕ привлекательных? В какой стране живут рецензенты? В Трансильвании 15 века?

1
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