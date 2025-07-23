Порталы XboxEra и TheGamer угодили в скандал, снизив оценку Wuchang: Fallen Feathers за сексуализацию героини

Сегодня игровые порталы опубликовали рецензии на soulslike-игру Wuchang: Fallen Feathers, которая выйдет 24 июля 2025 года на Xbox, PlayStation 5 и PC. Однако некоторые рецензии вызвали споры в геймерском сообществе из-за решения некоторых журналистов снизить оценку игры, ссылаясь на "чрезмерную сексуализацию" главной героини, Бай Учан.
Журналист портала XboxEra Джесси Норрис высоко оценил геймплей, дизайн уровней и атмосферу, вдохновлённую поздней династией Мин и китайской мифологией. Однако дизайн героини стал предметом критики. Журналист написал, что к концу игры у него было два бюстгальтера и три пары трусиков, чему будут рады порнозависимые. В итоговых минусах рецензент добавил фразу "gooner-approved", указывая на сексуализированные элементы экипировки как недостаток, повлиявший на оценку.
Портал TheGamer также раскритиковал Wuchang: Fallen Feathers за сексуализацию женских персонажей, что негативно повлияло на общее впечатление от игры. Автор рецензии подчеркивает, что Wuchang пытается рассказать серьезную и мрачную историю, но при этом включает откровенно неуместные элементы:
Крайне безвкусно показывать женщин, переживающих немыслимые ужасы, а затем предлагать игроку доспехи, в которых можно бегать в нижнем белье.
На протяжении игры вы будете видеть женщин, подвешенных на цепях, рыдающих в тёмных комнатах с еле заметной полоской здоровья, а одна из ключевых сюжетных линий вращается вокруг злой королевы, которая похищает женщин и экспериментирует над ними, пытаясь создать идеальную невесту для своего сына. Всё могло бы быть нормально, если бы Wuchang отнеслась к этой истории с необходимой серьёзностью. Но вместо этого вы находите одежду этих женщин, читаете о том, как они страдали, — а затем игра словно подшучивает, когда ваш персонаж "соблазнительно покачивает грудью" в этих же нарядах. Это просто отвратительно и делает большую часть игры крайне некомфортной для прохождения.
Решение порталов снизить оценку из-за сексуализации вызвало споры в сообществе. Часть игроков согласилась, что откровенные костюмы могут диссонировать с мрачной темой игры, тогда как другие посчитали критику субъективной, защищая творческую свободу разработчиков.
На момент публикации Wuchang: Fallen Feathers получила среднюю оценку 75 на Metacritic, что указывает на смешанный, но в целом положительный приём. Игру хвалят за визуальный стиль, геймплей и кастомизацию, но критикуется за технические недочёты и неравномерную сложность.
опять ущемились, сколько можно
Ну они привыкли только смотреть на красивых мужчин и толстух с членами, так что - неудивительно.
ну у них даже мужики не очень
Знаешь не понаслышке?
Давно уже плевать на оценки так называемой прессы.
Да как смеет физика работать, когда кто-то страдает? Быстро отменяем физику. Ъуъ.
В целом, ничего нового. Воук-фанатики все никак не уймутся. Спасибо азиатам, что не прогибаются под эту срань.
Журналисту не понравилось // Чёрный Пласч
Я не противник красивых девушек, но мне нравится когда гг мужик, разницы нет игры это или фильмы. С одной стороны они правы, думаю они не против красивых женщин. И в такую игру не получится играть там где дети рядом, хотя может кому то торчащая грудь и разрез до живота нормальные вещи.
Моё мнение, никому не навязываю.
Это работает и в обратную сторону, Геральт в бане. Гирьки без брони. Детям нельзя так же смотреть на полу раздетых мужиков, или с намеком на раздетость. Каждый сексулизирует персонажа в голове, в меру своей испорченности.
К God of war у тебя такие же претензии? Или если полуголый мужик бегает, то это другое?
Опять нежные журналисты ущемились. Может они про игру чего-нибудь скажут
Может ты чего-нибудь прочитаишь из их рецензии на игру? А не высосаный из конекста вброс на PG? Там оценка как бы "9.7 out of 10"
Все ещё не 12\10. Позорники.
Сиськи и жопы, ради сисек и жоп.
Интересно, если би Мудатака Миядзаки в своих Dark Soulsах вводил розовые бикини, и трясущейся сиськи 25 размера, местные девственники (ака gooner-approved) так же с пеной у рта защищали этот треш?
И почему тогда Dead or Alive 6 провалился и похоронил серию...Непонятно.
Потому что ты бестолковый, раз не понимаешь очевидных вещей, мудатака.
А зачем они давали свою игру геям-журнашлюхам?
У толерастов опять пердак разорвало от красивого женского персонажа.
Очередные лицемеры на зарплатах говорят что привлекательных женщин не существует, говорят что все вокруг инцелы которые из домов не выходят, траву не трогают и женщин не видели в жизни. Резонный вопрос, это где нужно видеть только НЕ привлекательных? В какой стране живут рецензенты? В Трансильвании 15 века?